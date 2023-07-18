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Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной - РИА Новости, 18.07.2023

Песков назвал позицию европейских стран по зерновой сделке бессовестной

Страны Евросоюза повели себя бессовестно, отказавшись выполнять условия зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:23

2023-07-18T12:23

2023-07-18T13:12

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Страны Евросоюза повели себя бессовестно, отказавшись выполнять условия зерновой сделки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, несмотря на то что условия этой сделки в отношении России не были реализованы. И в данном случае, наверное, бессовестной следует назвать позицию европейских государств", — сказал он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к высказыванию госсекретаря США Энтони Блинкена.Дипломат накануне заявил, что Москва несет ответственность за отказ поставлять продовольствие нуждающимся и за потенциальный рост цены зерна. Песков отметил, что Кремль с этим категорически не согласен."В данном случае я не сомневаюсь, что мои коллеги из министерства иностранных дел дадут свою оценку словам господина Блинкена", — добавил замглавы президентской администрации.По его словам, Киев "использовал зону осуществления зерновой сделки в боевых целях".Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, прекратила свое функционирование 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.Владимир Путин назвал это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано. Но, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва готова незамедлительно вернуться к реализации сделки, как только будет выполнены указанные в меморандуме пункты.

https://ria.ru/20230718/prodovolstvie-1884818140.html

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россия, европа, сша, энтони блинкен, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift