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Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар - РИА Новости, 18.07.2023
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Культура
 
16:36 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/sava-1884891613.html
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар - РИА Новости, 18.07.2023
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар
Звезда "Пункта назначения" Девон Сава пожаловался на невыплаченный гонорар за участие в пятом фильме франшизы. Об этом сообщил People. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:36
2023-07-18T16:36
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда "Пункта назначения" Девон Сава пожаловался на невыплаченный гонорар за участие в пятом фильме франшизы. Об этом сообщил People.Актер отметил, что ничего не знал об использовании заранее отснятых кадров. Он увидел эпизод со своим участием уже на премьере картины. "Они даже не сказали мне, что я был в этом фильме. Я узнал об этом уже после, когда они пригласили меня на премьеру", – пожаловался Сава. По словам артиста, всему виной заключенный с киностудией контракт. Согласно документу, создатели картины имеют право использовать весь отснятый материал по своему усмотрению. "В моем контракте на съемки в первой части был раздел, в котором говорилось, что они владеют отснятым материалом и могут использовать его в будущем. Я ошибочно предположил, что речь идет об их использовании в прессе. Я был не прав", – заключил актер. Девон Сава исполнил главную роль старшеклассника Алекса Браунинга в первой части "Пункта назначения". После выхода фильма он получил премию "Сатурн" в категории "Лучший молодой актер". В последующих частях франшизы Сава не снимался. Тем не менее в пятом фильме появилось несколько кадров с ним. В титрах актер не значится.
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Культура, Кино, Голливуд, Знаменитости
Звезда "Пункта назначения" пожаловался на невыплаченный гонорар

Звезда "Пункта назначения" Девон Сава пожаловался на невыплаченный гонорар

© AFP 2023 / TIBRINA HOBSONАктер Девон Сава
Актер Девон Сава - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / TIBRINA HOBSON
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Звезда "Пункта назначения" Девон Сава пожаловался на невыплаченный гонорар за участие в пятом фильме франшизы. Об этом сообщил People.
Актер отметил, что ничего не знал об использовании заранее отснятых кадров. Он увидел эпизод со своим участием уже на премьере картины.
«
"Они даже не сказали мне, что я был в этом фильме. Я узнал об этом уже после, когда они пригласили меня на премьеру", – пожаловался Сава.
По словам артиста, всему виной заключенный с киностудией контракт. Согласно документу, создатели картины имеют право использовать весь отснятый материал по своему усмотрению.
«
"В моем контракте на съемки в первой части был раздел, в котором говорилось, что они владеют отснятым материалом и могут использовать его в будущем. Я ошибочно предположил, что речь идет об их использовании в прессе. Я был не прав", – заключил актер.
Девон Сава исполнил главную роль старшеклассника Алекса Браунинга в первой части "Пункта назначения". После выхода фильма он получил премию "Сатурн" в категории "Лучший молодой актер".
В последующих частях франшизы Сава не снимался. Тем не менее в пятом фильме появилось несколько кадров с ним. В титрах актер не значится.
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