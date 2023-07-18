https://ria.ru/20230718/rheinmetall-1884833468.html

Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро

Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро - РИА Новости, 18.07.2023

Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил на сайте во вторник о получении двух новых заказов от вооруженных сил Германии (бундесвера) на производство... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:28

2023-07-18T12:28

2023-07-18T12:38

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил на сайте во вторник о получении двух новых заказов от вооруженных сил Германии (бундесвера) на производство 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью в 1,3 миллиарда евро. "Необходимость пополнения складов боеприпасов вооруженных сил в результате войны на Украине привела к получению концерном Rheinmetall крупных заказов на артиллерийские боеприпасы. Бундесвер поручил Rheinmetall поставить партию боевых и учебных боеприпасов для артиллерийских войск на общую сумму около 1,3 миллиарда евро", - говорится в заявлении компании. Всего планируется поставка нескольких сотен тысяч боеприпасов разных типов, а также взрывателей и метательных зарядов. Заказ должен быть полностью выполнен к 2029 году. Однако первая поставка боеприпасов стоимостью в 127 миллионов евро должна состояться в ближайшее время. На прошлой неделе Rheinmetall уже сообщал об увеличении уже существующего заказа на 120-мм танковые боеприпасы до 4 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, германия, нато, бундесвер германии, в мире