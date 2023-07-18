Рейтинг@Mail.ru
Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 18.07.2023 (обновлено: 12:38 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/rheinmetall-1884833468.html
Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро
Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро - РИА Новости, 18.07.2023
Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил на сайте во вторник о получении двух новых заказов от вооруженных сил Германии (бундесвера) на производство... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:28
2023-07-18T12:38
специальная военная операция на украине
украина
россия
германия
нато
бундесвер германии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил на сайте во вторник о получении двух новых заказов от вооруженных сил Германии (бундесвера) на производство 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью в 1,3 миллиарда евро. "Необходимость пополнения складов боеприпасов вооруженных сил в результате войны на Украине привела к получению концерном Rheinmetall крупных заказов на артиллерийские боеприпасы. Бундесвер поручил Rheinmetall поставить партию боевых и учебных боеприпасов для артиллерийских войск на общую сумму около 1,3 миллиарда евро", - говорится в заявлении компании. Всего планируется поставка нескольких сотен тысяч боеприпасов разных типов, а также взрывателей и метательных зарядов. Заказ должен быть полностью выполнен к 2029 году. Однако первая поставка боеприпасов стоимостью в 127 миллионов евро должна состояться в ближайшее время. На прошлой неделе Rheinmetall уже сообщал об увеличении уже существующего заказа на 120-мм танковые боеприпасы до 4 миллиардов евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_372:0:1940:1176_1920x0_80_0_0_f62c55ea16203811053fa96e96bbcc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, нато, бундесвер германии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, НАТО, Бундесвер Германии, В мире
Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро

Немецкий концерн Rheinmetall получил заказы на производство снарядов на 1,3 миллиарда евро

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил на сайте во вторник о получении двух новых заказов от вооруженных сил Германии (бундесвера) на производство 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью в 1,3 миллиарда евро.
«
"Необходимость пополнения складов боеприпасов вооруженных сил в результате войны на Украине привела к получению концерном Rheinmetall крупных заказов на артиллерийские боеприпасы. Бундесвер поручил Rheinmetall поставить партию боевых и учебных боеприпасов для артиллерийских войск на общую сумму около 1,3 миллиарда евро", - говорится в заявлении компании.
Бронетранспортер БТР-82 на выставке военной техники в парке Ленинского Комсомола в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок
16 июля, 08:00
Всего планируется поставка нескольких сотен тысяч боеприпасов разных типов, а также взрывателей и метательных зарядов.
Заказ должен быть полностью выполнен к 2029 году. Однако первая поставка боеприпасов стоимостью в 127 миллионов евро должна состояться в ближайшее время.
На прошлой неделе Rheinmetall уже сообщал об увеличении уже существующего заказа на 120-мм танковые боеприпасы до 4 миллиардов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Арсенал демократии" опустел: Украина сломала американский ВПК
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГерманияНАТОБундесвер ГерманииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала