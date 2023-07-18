https://ria.ru/20230718/rassledovanie-1884933743.html

В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей

В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей - РИА Новости, 18.07.2023

В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе края, сообщили РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:04

2023-07-18T19:04

2023-07-18T19:04

происшествия

краснодарский край

туапсинский район

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления. "При поступлении информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей 11-16 лет в Туапсинском районе Краснодарского края Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидрасследование", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в пищеблоке гостиницы, где были размещены дети отобраны пробы продуктов, питьевой воды, взяты смывы с объектов внешней среды, для исследований отобран биоматериал от пострадавших. Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, причина произошедшего устанавливается, добавили в управлении. "Обращаем внимание, что водные рекреации поселка Шепси, где находились несовершеннолетние, в зону подтопления Туапсинского района не попали. Ситуация остаётся на контроле управления", - заключили в Роспотребнадзоре. Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили журналистам, что группа из 12 детей и их тренер госпитализированы с отравлением после купания в море в Туапсинском районе Кубани, несмотря на запрет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным надзорного ведомства, группа из 21 подростка - от 11 до 16 лет и их тренера прибыли на базу отдыха "Парус".

https://ria.ru/20230714/zarazhenie-1884109710.html

краснодарский край

туапсинский район

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происшествия, краснодарский край, туапсинский район, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)