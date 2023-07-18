https://ria.ru/20230718/rassledovanie-1884933743.html
В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей
В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей - РИА Новости, 18.07.2023
В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе края, сообщили РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:04
2023-07-18T19:04
2023-07-18T19:04
происшествия
краснодарский край
туапсинский район
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления. "При поступлении информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей 11-16 лет в Туапсинском районе Краснодарского края Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидрасследование", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в пищеблоке гостиницы, где были размещены дети отобраны пробы продуктов, питьевой воды, взяты смывы с объектов внешней среды, для исследований отобран биоматериал от пострадавших. Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, причина произошедшего устанавливается, добавили в управлении. "Обращаем внимание, что водные рекреации поселка Шепси, где находились несовершеннолетние, в зону подтопления Туапсинского района не попали. Ситуация остаётся на контроле управления", - заключили в Роспотребнадзоре. Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили журналистам, что группа из 12 детей и их тренер госпитализированы с отравлением после купания в море в Туапсинском районе Кубани, несмотря на запрет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным надзорного ведомства, группа из 21 подростка - от 11 до 16 лет и их тренера прибыли на базу отдыха "Парус".
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, туапсинский район, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Краснодарский край, Туапсинский район, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Краснодарском крае начали расследование после массового отравления детей
Роспотребнадзор начал расследование после массового отравления детей в Краснодарском крае
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало расследование в связи со случаями острой кишечной инфекции у детей в Туапсинском районе края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления.
"При поступлении информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей 11-16 лет в Туапсинском районе Краснодарского края Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю незамедлительно начато эпидрасследование", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в пищеблоке гостиницы, где были размещены дети отобраны пробы продуктов, питьевой воды, взяты смывы с объектов внешней среды, для исследований отобран биоматериал от пострадавших. Специалистами Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, причина произошедшего устанавливается, добавили в управлении.
"Обращаем внимание, что водные рекреации поселка Шепси, где находились несовершеннолетние, в зону подтопления Туапсинского района не попали. Ситуация остаётся на контроле управления", - заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили журналистам, что группа из 12 детей и их тренер госпитализированы с отравлением после купания в море в Туапсинском районе Кубани, несмотря на запрет. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным надзорного ведомства, группа из 21 подростка - от 11 до 16 лет и их тренера прибыли на базу отдыха "Парус".
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