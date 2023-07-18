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Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/rakety-1884869504.html
Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины
Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины - РИА Новости, 18.07.2023
Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины
Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним для последующей отправки их на Украину, соответствующее... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:51
2023-07-18T14:51
специальная военная операция на украине
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
вооруженные силы украины
raytheon
в мире
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним для последующей отправки их на Украину, соответствующее вооружение будет утилизировано, заявил во вторник министр обороны острова Цю Гочжэн. Ранее тайваньские СМИ сообщали, что США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них, чтобы отправить на Украину для усиления ПВО ВСУ. "Есть определенный график, в соответствии с которым ЗРК Hawk год за годом должны выводиться из эксплуатации, они будут заменены на ЗРК Sky Bow (китайское название "Тяньгун") и после вывода из эксплуатации будут уничтожены", - сказал Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня. Он указал, что за часть работ по утилизации отвечает Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST), который не собирается перепродавать их какому-либо подразделению или стране, потому что продукция военного назначения - вещь чувствительная. Армия Тайваня 29 июня этого года официально сняла с вооружения соответствующие ЗРК производства американской компании Raytheon Technologies. ЗРК Hawk впервые были поставлены острову в 1960 году и были задействованы в более чем 40 учениях ВВС Тайваня в период с 1965 по 2017 год. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883798198.html
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тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, вооруженные силы украины, raytheon, в мире
Специальная военная операция на Украине, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Вооруженные силы Украины, Raytheon, В мире
Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины

Глава МО Тайваня Цю Гочжэн опроверг сообщения о перепродаже США списанных ЗРК Hawk для ВСУ

© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas VidroЗенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : U.S. Army Photo / Pfc. Nicholas Vidro
Зенитный ракетный комплекс средней дальности MIM-23 Hawk. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним для последующей отправки их на Украину, соответствующее вооружение будет утилизировано, заявил во вторник министр обороны острова Цю Гочжэн.
Ранее тайваньские СМИ сообщали, что США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них, чтобы отправить на Украину для усиления ПВО ВСУ.
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"Есть определенный график, в соответствии с которым ЗРК Hawk год за годом должны выводиться из эксплуатации, они будут заменены на ЗРК Sky Bow (китайское название "Тяньгун") и после вывода из эксплуатации будут уничтожены", - сказал Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня.
Он указал, что за часть работ по утилизации отвечает Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST), который не собирается перепродавать их какому-либо подразделению или стране, потому что продукция военного назначения - вещь чувствительная.
Армия Тайваня 29 июня этого года официально сняла с вооружения соответствующие ЗРК производства американской компании Raytheon Technologies. ЗРК Hawk впервые были поставлены острову в 1960 году и были задействованы в более чем 40 учениях ВВС Тайваня в период с 1965 по 2017 год.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Специальная военная операция на УкраинеТайваньСШАКитайНэнси ПелосиВооруженные силы УкраиныRaytheonВ мире
 
 
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