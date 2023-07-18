https://ria.ru/20230718/rakety-1884869504.html

Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины

Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины - РИА Новости, 18.07.2023

Тайвань опроверг данные о перепродаже США списанных ракет для Украины

Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним для последующей отправки их на Украину, соответствующее... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:51

2023-07-18T14:51

2023-07-18T14:51

специальная военная операция на украине

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

вооруженные силы украины

raytheon

в мире

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ПЕКИН, 18 июл – РИА Новости. Тайвань не собирается перепродавать США списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk и ракеты к ним для последующей отправки их на Украину, соответствующее вооружение будет утилизировано, заявил во вторник министр обороны острова Цю Гочжэн. Ранее тайваньские СМИ сообщали, что США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них, чтобы отправить на Украину для усиления ПВО ВСУ. "Есть определенный график, в соответствии с которым ЗРК Hawk год за годом должны выводиться из эксплуатации, они будут заменены на ЗРК Sky Bow (китайское название "Тяньгун") и после вывода из эксплуатации будут уничтожены", - сказал Цю Гочжэн, слова которого приводит Центральное информационное агентство Тайваня. Он указал, что за часть работ по утилизации отвечает Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST), который не собирается перепродавать их какому-либо подразделению или стране, потому что продукция военного назначения - вещь чувствительная. Армия Тайваня 29 июня этого года официально сняла с вооружения соответствующие ЗРК производства американской компании Raytheon Technologies. ЗРК Hawk впервые были поставлены острову в 1960 году и были задействованы в более чем 40 учениях ВВС Тайваня в период с 1965 по 2017 год. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883798198.html

тайвань

сша

китай

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тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, вооруженные силы украины, raytheon, в мире