https://ria.ru/20230718/raketa-1884953101.html

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023

КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:47

2023-07-18T21:47

2023-07-18T23:19

в мире

япония

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии."Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету", — говорится в публикации.Позднее NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что республика, "по-видимому, запустила две баллистические ракеты". Они, "скорее всего, уже упали <...> за пределами исключительной экономической зоны страны".На минувшей неделе КНДР также осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Один из них, произведенный 12 июля, стал рекордным для страны: полет длился около 74 минут.Таким образом, сегодняшний пуск стал 14 по счету с января. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.

https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884424552.html

https://ria.ru/20230712/koreya-1883659047.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея)