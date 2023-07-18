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КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
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21:47 18.07.2023 (обновлено: 23:19 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/raketa-1884953101.html
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:47
2023-07-18T23:19
в мире
япония
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии."Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету", — говорится в публикации.Позднее NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что республика, "по-видимому, запустила две баллистические ракеты". Они, "скорее всего, уже упали &lt;...&gt; за пределами исключительной экономической зоны страны".На минувшей неделе КНДР также осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Один из них, произведенный 12 июля, стал рекордным для страны: полет длился около 74 минут.Таким образом, сегодняшний пуск стал 14 по счету с января. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884424552.html
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету

Kyodo: КНДР, предположительно, запустила две баллистические ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии.
"Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету", — говорится в публикации.
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Сеул, Япония и США провели учения по противодействию пускам ракет КНДР
16 июля, 04:52
Позднее NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что республика, "по-видимому, запустила две баллистические ракеты". Они, "скорее всего, уже упали <...> за пределами исключительной экономической зоны страны".
На минувшей неделе КНДР также осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Один из них, произведенный 12 июля, стал рекордным для страны: полет длился около 74 минут.
Таким образом, сегодняшний пуск стал 14 по счету с января. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Президент Южной Кореи заявил, что КНДР заплатит за запуск ракеты
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В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)
 
 
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