https://ria.ru/20230718/raketa-1884953101.html
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету - РИА Новости, 18.07.2023
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:47
2023-07-18T21:47
2023-07-18T23:19
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии."Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету", — говорится в публикации.Позднее NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что республика, "по-видимому, запустила две баллистические ракеты". Они, "скорее всего, уже упали <...> за пределами исключительной экономической зоны страны".На минувшей неделе КНДР также осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Один из них, произведенный 12 июля, стал рекордным для страны: полет длился около 74 минут.Таким образом, сегодняшний пуск стал 14 по счету с января. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884424552.html
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
Kyodo: КНДР, предположительно, запустила две баллистические ракеты
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
КНДР, предположительно, произвела пуск баллистической ракеты, передает агентство Kyodo
со ссылкой на береговую охрану Японии.
"Северная Корея запустила, возможно, баллистическую ракету", — говорится в публикации.
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Позднее NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщил, что республика, "по-видимому, запустила две баллистические ракеты". Они, "скорее всего, уже упали <...> за пределами исключительной экономической зоны страны".
На минувшей неделе КНДР также осуществила два запуска межконтинентальных баллистических ракет. Один из них, произведенный 12 июля, стал рекордным для страны: полет длился около 74 минут.
Таким образом, сегодняшний пуск стал 14 по счету с января. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
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