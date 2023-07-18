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Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 18.07.2023 (обновлено: 15:36 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/putin-1884815350.html
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев - РИА Новости, 18.07.2023
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев
Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:25
2023-07-18T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир путин
анналена бербок
международный уголовный суд
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. &quot;Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?&quot; — написал один из комментаторов."Она пусть сначала угрожает США", — отметил другой. "Бербок ведет себя на международной арене как подросток", — поддержал третий. "Она опасна для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь. "Когда же она захочет арестовать американских политиков за конфликты, которые они развязали по всему миру?" — заключили читатели. Речь идет о выступлении Бербок на 25-летии Международного уголовного суда, в котором она заявила, что Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание конфликта с Украиной. В Москве не раз напоминали, что не признают юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html
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в мире, германия, украина, владимир путин, анналена бербок, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Путин, Анналена Бербок, Международный уголовный суд
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев

Читатели Spiegel осудили главу МИД ФРГ Бербок за угрозу в адрес президента России Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине.
«

"Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?" — написал один из комментаторов.

"Она пусть сначала угрожает США", — отметил другой.
"Бербок ведет себя на международной арене как подросток", — поддержал третий.
"Она опасна для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь.
"Когда же она захочет арестовать американских политиков за конфликты, которые они развязали по всему миру?" — заключили читатели.
Речь идет о выступлении Бербок на 25-летии Международного уголовного суда, в котором она заявила, что Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание конфликта с Украиной. В Москве не раз напоминали, что не признают юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ПутинАнналена БербокМеждународный уголовный суд
 
 
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