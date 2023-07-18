https://ria.ru/20230718/putin-1884815350.html
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев - РИА Новости, 18.07.2023
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев
Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:25
2023-07-18T11:25
2023-07-18T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир путин
анналена бербок
международный уголовный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_e385517721882ab79cb405333d91481e.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. "Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?" — написал один из комментаторов."Она пусть сначала угрожает США", — отметил другой. "Бербок ведет себя на международной арене как подросток", — поддержал третий. "Она опасна для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь. "Когда же она захочет арестовать американских политиков за конфликты, которые они развязали по всему миру?" — заключили читатели. Речь идет о выступлении Бербок на 25-летии Международного уголовного суда, в котором она заявила, что Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание конфликта с Украиной. В Москве не раз напоминали, что не признают юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429171_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c6676dc140161ff60c2ddbfd03af4eb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, владимир путин, анналена бербок, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Путин, Анналена Бербок, Международный уголовный суд
Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев
Читатели Spiegel осудили главу МИД ФРГ Бербок за угрозу в адрес президента России Путина
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter
раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине.
«
"Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?" — написал один из комментаторов.
"Она пусть сначала угрожает США", — отметил другой.
"Бербок ведет себя на международной арене как подросток", — поддержал третий.
"Она опасна для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь.
"Когда же она захочет арестовать американских политиков за конфликты, которые они развязали по всему миру?" — заключили читатели.
Речь идет о выступлении Бербок на 25-летии Международного уголовного суда, в котором она заявила, что Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание конфликта с Украиной. В Москве не раз напоминали, что не признают юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
"Пора думать о последствиях". Обращение Франции к России вызвало шок в Сети