https://ria.ru/20230718/putin-1884815350.html

Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев

Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев - РИА Новости, 18.07.2023

Угроза Бербок в адрес Путина шокировала немцев

Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:25

2023-07-18T11:25

2023-07-18T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

владимир путин

анналена бербок

международный уголовный суд

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel в Twitter раскритиковали угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. "Кто вообще воспринимает эту женщину всерьез на международном уровне, когда ее постоянно высмеивают в Германии?" — написал один из комментаторов."Она пусть сначала угрожает США", — отметил другой. "Бербок ведет себя на международной арене как подросток", — поддержал третий. "Она опасна для нашей страны", — поделился мнением еще один пользователь. "Когда же она захочет арестовать американских политиков за конфликты, которые они развязали по всему миру?" — заключили читатели. Речь идет о выступлении Бербок на 25-летии Международного уголовного суда, в котором она заявила, что Путин должен быть привлечен к ответственности за развязывание конфликта с Украиной. В Москве не раз напоминали, что не признают юрисдикцию МУС, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230718/rossiya-1884781027.html

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