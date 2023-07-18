https://ria.ru/20230718/produktsiya-1884902327.html

Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве

Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве - РИА Новости, 18.07.2023

Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве

Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:48

2023-07-18T16:48

2023-07-18T16:48

астраханская область

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Выставка WorldFood Moscow-2023 пройдет с 19 по 22 сентября в московском центре "Крокус Экспо". В мероприятии, цель которого заключение экспортных контрактов, примут участие производители из 25 стран и 56 регионов России. "Астраханскую область представят ИП Болдырева, ООО "Здоровая еда", ООО "Финанско", ООО РВК "Раскат", ООО "Оранжеренские деликатесы" и ООО "Астраханский рисовод". Они презентуют деликатесы из рыбы, рисовую крупу, вяленые томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни", - говорится в сообщении. По данным руководителя астраханского центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка. Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.

https://ria.ru/20230703/arbuzy-1881962525.html

астраханская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область