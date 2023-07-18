https://ria.ru/20230718/produktsiya-1884902327.html
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве
Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:48
2023-07-18T16:48
2023-07-18T16:48
астраханская область
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884897085_0:145:3098:1888_1920x0_80_0_0_2b26540c2a42b0e378cdd64f1ddc87cd.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Выставка WorldFood Moscow-2023 пройдет с 19 по 22 сентября в московском центре "Крокус Экспо". В мероприятии, цель которого заключение экспортных контрактов, примут участие производители из 25 стран и 56 регионов России. "Астраханскую область представят ИП Болдырева, ООО "Здоровая еда", ООО "Финанско", ООО РВК "Раскат", ООО "Оранжеренские деликатесы" и ООО "Астраханский рисовод". Они презентуют деликатесы из рыбы, рисовую крупу, вяленые томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни", - говорится в сообщении. По данным руководителя астраханского центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка. Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
https://ria.ru/20230703/arbuzy-1881962525.html
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884897085_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_af6759002700a9b94d4d5146a006d087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область
Астраханская область, Астраханская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Выставка WorldFood Moscow-2023 пройдет с 19 по 22 сентября в московском центре "Крокус Экспо". В мероприятии, цель которого заключение экспортных контрактов, примут участие производители из 25 стран и 56 регионов России
.
"Астраханскую область представят ИП Болдырева, ООО "Здоровая еда", ООО "Финанско", ООО РВК "Раскат", ООО "Оранжеренские деликатесы" и ООО "Астраханский рисовод". Они презентуют деликатесы из рыбы, рисовую крупу, вяленые томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни", - говорится в сообщении.
По данным руководителя астраханского центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку.
Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка.
Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
В Астраханской области стартовал сбор арбузов