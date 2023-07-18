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Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
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Астраханская область
 
16:48 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/produktsiya-1884902327.html
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве
Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:48
2023-07-18T16:48
астраханская область
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Выставка WorldFood Moscow-2023 пройдет с 19 по 22 сентября в московском центре "Крокус Экспо". В мероприятии, цель которого заключение экспортных контрактов, примут участие производители из 25 стран и 56 регионов России. "Астраханскую область представят ИП Болдырева, ООО "Здоровая еда", ООО "Финанско", ООО РВК "Раскат", ООО "Оранжеренские деликатесы" и ООО "Астраханский рисовод". Они презентуют деликатесы из рыбы, рисовую крупу, вяленые томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни", - говорится в сообщении. По данным руководителя астраханского центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку. Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка. Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
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астраханская область
Астраханская область, Астраханская область

Астраханские компании представят продукцию на выставке продуктов в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМеждународная выставка продуктов питания WorldFood Moscow в "Экспоцентре" в Москве
Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow в Экспоцентре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow в "Экспоцентре" в Москве
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Астраханские компании представят продукцию на Международной выставке продуктов WorldFood Moscow-2023, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Выставка WorldFood Moscow-2023 пройдет с 19 по 22 сентября в московском центре "Крокус Экспо". В мероприятии, цель которого заключение экспортных контрактов, примут участие производители из 25 стран и 56 регионов России.
"Астраханскую область представят ИП Болдырева, ООО "Здоровая еда", ООО "Финанско", ООО РВК "Раскат", ООО "Оранжеренские деликатесы" и ООО "Астраханский рисовод". Они презентуют деликатесы из рыбы, рисовую крупу, вяленые томаты, сладости из фруктов, в том числе арбуза и дыни", - говорится в сообщении.
По данным руководителя астраханского центра поддержки экспорта Юлии Голубкиной, предприниматели оплачивают регистрационные взносы, аренду выставочной площади и ее застройку.
Также в рамках мероприятия для участников проведут форум лидеров продовольственного бизнеса. Он будет посвящен обмену опытом и решениям задач, стоящих перед ритейлом. Кроме того, предпринимателям расскажут о статистике и трендах рынка.
Международную выставку WorldFood Moscow ежегодно посещают более 18 тысяч специалистов розничной и оптовой торговли, сегмента HoReCa, а также дистрибьюторы. Участие астраханских предпринимателей стало доступно при содействии центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки предпринимательства.
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