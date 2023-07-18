https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции - РИА Новости, 18.07.2023
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции
Ирак сильно впечатлила позиция России по поводу акции с сожжением Корана в Швеции, заявил РИА Новости официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:17
2023-07-18T09:17
2023-07-18T09:53
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БАГДАД, 18 июл — РИА Новости. Ирак сильно впечатлила позиция России по поводу акции с сожжением Корана в Швеции, заявил РИА Новости официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. "Мы очень впечатлены позицией России в связи с инцидентом, который представлял собой ужасающую и возмутительную позицию, враждебную исламу", — заявил собеседник агентства.По его словам, мнение России, которая осудила инцидент в Швеции, "сыграло важную роль". "Мы считаем, что позиция России исходит из контекста отказа от любых проявлений насилия и религиозной нетерпимости", — добавил представитель МИД.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля 15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
https://ria.ru/20230715/sozhzhenie-1884390285.html
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в мире, россия, швеция, ирак
Религия, В мире, Россия, Швеция, Ирак
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции
Дипломат ас-Саххаф: Ирак сильно впечатлен позицией России по инциденту с Кораном в Швеции
БАГДАД, 18 июл — РИА Новости. Ирак сильно впечатлила позиция России по поводу акции с сожжением Корана в Швеции, заявил РИА Новости официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
«
"Мы очень впечатлены позицией России в связи с инцидентом, который представлял собой ужасающую и возмутительную позицию, враждебную исламу", — заявил собеседник агентства.
По его словам, мнение России, которая осудила инцидент в Швеции, "сыграло важную роль".
"Мы считаем, что позиция России исходит из контекста отказа от любых проявлений насилия и религиозной нетерпимости", — добавил представитель МИД.
В РПЦ прокомментировали акции по сожжению священных текстов в Швеции
В конце июня в Стокгольме
во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад
потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.
Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".
В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля
15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение священных книг