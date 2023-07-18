https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html

Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции

Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции - РИА Новости, 18.07.2023

Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции

Ирак сильно впечатлила позиция России по поводу акции с сожжением Корана в Швеции, заявил РИА Новости официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:17

2023-07-18T09:17

2023-07-18T09:53

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БАГДАД, 18 июл — РИА Новости. Ирак сильно впечатлила позиция России по поводу акции с сожжением Корана в Швеции, заявил РИА Новости официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. "Мы очень впечатлены позицией России в связи с инцидентом, который представлял собой ужасающую и возмутительную позицию, враждебную исламу", — заявил собеседник агентства.По его словам, мнение России, которая осудила инцидент в Швеции, "сыграло важную роль". "Мы считаем, что позиция России исходит из контекста отказа от любых проявлений насилия и религиозной нетерпимости", — добавил представитель МИД.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля 15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.

https://ria.ru/20230715/sozhzhenie-1884390285.html

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в мире, россия, швеция, ирак