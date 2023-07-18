https://ria.ru/20230718/pozhary-1884781152.html
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
В России за сутки потушили 59 природных пожаров - РИА Новости, 18.07.2023
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
В России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:52
2023-07-18T08:52
2023-07-18T08:52
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 59 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки , 17.07.2023 года, в 25 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5604 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 18 июля в России действовало 188 лесных пожаров на площади 425 535 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 43 пожара на 302 005 гектарах.
https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 59 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 59 природных пожаров в России