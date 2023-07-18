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В Николаеве показали кадры пожара после российского удара возмездия

В Николаеве показали кадры пожара после российского удара возмездия - РИА Новости, 18.07.2023

В Николаеве показали кадры пожара после российского удара возмездия

Участники подполья в Николаеве показали фото- и видеокадры с пожаром, начавшимся в результате попадания по нефтебазе в черте города в ходе российского удара... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:47

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

одесса

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

марат хуснуллин

в мире

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Участники подполья в Николаеве показали фото- и видеокадры с пожаром, начавшимся в результате попадания по нефтебазе в черте города в ходе российского удара возмездия База используется для снабжения топливом украинских войск. На кадрах, снятых минувшей ночью, виден большой столб дыма, который стелется на протяжении нескольких километров над городской застройкой, при этом видно отражения сильного пламени. На другой видеозаписи, сделанной уже в рассветное время, виден столб черного дыма, свидетельствующий о том, что и утром нефтебаза продолжала гореть. "В ночь с 17 на 18 июля по Николаеву был нанесен удар… Под удар попала нефтебаза которая находится на ЮТЗ (район в восточной части Николаева у Южного трубного завода - ред.) около Хладокомбината. Местные жители фиксировали взрывы, фиксировали большие детонации, много пожарных машин, тушили до самого утра. По фото и видео видно, что там горит очень серьезно", - рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Он добавил, что на базе сгорело не все топливо. "Один эшелон с цистернами ушел в сторону старого ж/д вокзала и находится рядом с другим эшелоном с пустыми цистернами. Эшелон стоит на третьем пути", - уточнил Лебедев. Говоря о поражении российскими ударами целей в Одессе, он отметил, что точных данных о попаданиях там у него нет. При этом он зачитал сообщение из Одессы, согласно которому там с 02:00 до как минимум 03:20 летали ракеты, работала ПВО в районе морского порта и в районе парка имени Шевченко. Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим, были зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах. В военном ведомстве уточнили, что это произошло в рамках группового удара возмездия высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Удар был нанесен на следующие сутки после украинского теракта на Крымском мосту. По данным Национального антитеррористического комитета, киевский режим совершил атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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Кадры пожара на нефтебазе в Николаеве после ударов возмездия ВС РФ Кадры пожара на нефтебазе в Николаеве после ударов возмездия ВС РФ 2023-07-18T14:21 true PT0M49S

Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту Кадры удара возмездия по украинским объектам после теракта на Крымском мосту 2023-07-18T14:21 true PT0M34S

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николаев (украина), одесса, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, марат хуснуллин, в мире