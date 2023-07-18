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В украинском Николаеве на промышленном объекте произошел пожар
В украинском Николаеве на промышленном объекте произошел пожар - РИА Новости, 18.07.2023
В украинском Николаеве на промышленном объекте произошел пожар
Пожар произошел на объекте промышленности в Николаеве на Украине после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:19
2023-07-18T08:19
2023-07-18T08:19
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пожар произошел на объекте промышленности в Николаеве на Украине после взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Одесской и Николаевской областях на фоне воздушной тревоги минувшей ночью. Как написал Ким, "атака Николаева" произошла в ночь на вторник, около 01.50 (совпадает с мск). "Произошло попадание в объект промышленности. В результате чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - отметил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В украинском Николаеве на промышленном объекте произошел пожар
Глава Николаевской областной администрации Ким сообщил о пожаре на промышленном объекте