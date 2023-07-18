https://ria.ru/20230718/poteri-1884833833.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:28

2023-07-18T12:28

2023-07-18T14:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атаки противника... На запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также пушка Д-44", - отмечает МО РФ.В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ."Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области", - добавили в Минобороны.На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

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Минобороны о потерях противника за минувшие сутки Минобороны о потерях противника за минувшие сутки 2023-07-18T12:28 true PT5M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область