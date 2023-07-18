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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:28
2023-07-18T12:28
2023-07-18T14:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атаки противника... На запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также пушка Д-44", - отмечает МО РФ.В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ."Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области", - добавили в Минобороны.На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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Минобороны о потерях противника за минувшие сутки
Минобороны о потерях противника за минувшие сутки
2023-07-18T12:28
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 200 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Российские военные на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ
.
"В районах населенных пунктов Владимировка и Урожайное Донецкой Народной Республики отражены три атаки противника... На запорожском направлении слаженными действиями российских подразделений отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Придется повторить: Запад забыл преподанный Россией урок
"Потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица "МСТА-Б", а также пушка Д-44", - отмечает МО РФ.
В районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
"Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Успеновка Запорожской области", - добавили в Минобороны.
На южнодонецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области, отмечает МО РФ.