https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html

МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП

МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП - РИА Новости, 18.07.2023

МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП

Малый и средний бизнес до конца третьего квартала сможет привлечь под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП) до 86 миллиардов рублей кредитов,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:00

2023-07-18T10:00

2023-07-18T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес до конца третьего квартала сможет привлечь под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП) до 86 миллиардов рублей кредитов, сообщает пресс-служба института развития.Для предоставления "зонтичных" поручительств корпорация в третьем квартале направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей, что на 43% больше аналогичного прошлогоднего показателя. На данный момент в программе "зонтичных" поручительств участвует 23 банка, в том числе региональные, уточняется в сообщении."Отсутствие залога является огромной проблемой не только для малого бизнеса, средние компании испытывают трудности с получением земного финансирования по той же причине. Все их имущество, как правило, уже находится в залоге у банков. Благодаря увеличению выделяемой корпорацией суммы еще больше предпринимателей смогут вкладываться в развитие производства, расширение своей деятельности, создание новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Глава КМСП добавил, что эффективный механизм "зонтичных" поручительств позволяет повысить доступность заемных средств для предпринимателей в регионах."Мы учли специфику локальных банков, их региональные охваты и использовали "длинные" лимиты. Такой подход расширяет возможности адресной работы с предпринимателями и уже дает положительный результат. В дальнейшем мы планируем увеличивать число региональных банков-партнеров для расширения охвата МСП мерами господдержки", — сказал Исаевич."Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю при недостаточности или отсутствии собственного залогового обеспечения. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. "Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230712/biznesmeny-1883773165.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич