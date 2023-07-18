https://ria.ru/20230718/poruchitelstvo-1884721117.html
МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП
МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП - РИА Новости, 18.07.2023
МСБ привлечет до 86 млрд рублей под зонтичные поручительства Корпорации МСП
Малый и средний бизнес до конца третьего квартала сможет привлечь под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП) до 86 миллиардов рублей кредитов,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:00
2023-07-18T10:00
2023-07-18T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес до конца третьего квартала сможет привлечь под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП) до 86 миллиардов рублей кредитов, сообщает пресс-служба института развития.Для предоставления "зонтичных" поручительств корпорация в третьем квартале направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей, что на 43% больше аналогичного прошлогоднего показателя. На данный момент в программе "зонтичных" поручительств участвует 23 банка, в том числе региональные, уточняется в сообщении."Отсутствие залога является огромной проблемой не только для малого бизнеса, средние компании испытывают трудности с получением земного финансирования по той же причине. Все их имущество, как правило, уже находится в залоге у банков. Благодаря увеличению выделяемой корпорацией суммы еще больше предпринимателей смогут вкладываться в развитие производства, расширение своей деятельности, создание новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Глава КМСП добавил, что эффективный механизм "зонтичных" поручительств позволяет повысить доступность заемных средств для предпринимателей в регионах."Мы учли специфику локальных банков, их региональные охваты и использовали "длинные" лимиты. Такой подход расширяет возможности адресной работы с предпринимателями и уже дает положительный результат. В дальнейшем мы планируем увеличивать число региональных банков-партнеров для расширения охвата МСП мерами господдержки", — сказал Исаевич."Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю при недостаточности или отсутствии собственного залогового обеспечения. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. "Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230712/biznesmeny-1883773165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, александр исаевич
Корпорация МСП, Александр Исаевич
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Малый и средний бизнес до конца третьего квартала сможет привлечь под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП (КМСП) до 86 миллиардов рублей кредитов, сообщает пресс-служба института развития.
Для предоставления "зонтичных" поручительств корпорация в третьем квартале направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей, что на 43% больше аналогичного прошлогоднего показателя. На данный момент в программе "зонтичных" поручительств участвует 23 банка, в том числе региональные, уточняется в сообщении.
"Отсутствие залога является огромной проблемой не только для малого бизнеса, средние компании испытывают трудности с получением земного финансирования по той же причине. Все их имущество, как правило, уже находится в залоге у банков. Благодаря увеличению выделяемой корпорацией суммы еще больше предпринимателей смогут вкладываться в развитие производства, расширение своей деятельности, создание новых рабочих мест", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Глава КМСП добавил, что эффективный механизм "зонтичных" поручительств позволяет повысить доступность заемных средств для предпринимателей в регионах.
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"Мы учли специфику локальных банков, их региональные охваты и использовали "длинные" лимиты. Такой подход расширяет возможности адресной работы с предпринимателями и уже дает положительный результат. В дальнейшем мы планируем увеличивать число региональных банков-партнеров для расширения охвата МСП мерами господдержки", — сказал Исаевич.
"Зонтичные" поручительства КМСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю при недостаточности или отсутствии собственного залогового обеспечения. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет. "Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. Механизм был запущен в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
.