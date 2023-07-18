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Юг Франции накрыла сорокоградусная жара

Юг Франции накрыла сорокоградусная жара - РИА Новости, 18.07.2023

Юг Франции накрыла сорокоградусная жара

Первый пик жары был отмечен на Корсике, где столбик термометра превысил отметку в 40 градусов, а в горных долинах Пиреней был поставлен температурный рекорд,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:33

2023-07-18T17:33

2023-07-18T17:33

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Первый пик жары был отмечен на Корсике, где столбик термометра превысил отметку в 40 градусов, а в горных долинах Пиреней был поставлен температурный рекорд, сообщил телеканал TF1. Во вторник Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела "оранжевый" уровень погодной опасности в семи южных департаментах страны на фоне высоких температур. Речь идет о департаментах Воклюз, Восточные Пиренеи, Верхняя и Южная Корсика, Альпы Верхнего Прованса, Вар и Гар. Прованс, Окситания и Корсика подверглись первой волне экстремальной жары. На Корсике установилась 40-градусная жара, даже в ночные часы сохранялись высокие температуры, не опустившиеся ниже 27 градусов. Также "Метео-Франс" отмечает, что из-за фёна – сильного и сухого теплого ветра, дующего с гор в долину, – нетипично высокие температуры установились в горных долинах Пиреней, в коммунах Вердён и Серралонг, расположенных на высоте выше 500 метров над уровнем моря. Там температуры также превысили 40 градусов, что стало "абсолютным температурным рекордом" для данного региона. Рекордно высокие летние температуры прогнозируются на этой неделе в различных регионах Европы, которые переживают жаркий июль. Накануне "Метео-Франс" предупредила о наступлении рекордной жары в ряде регионов страны. По данным "Метео-Франс", июнь 2023 года стал вторым самым жарким июнем во Франции за период с 1900 по 2023 год после 2003 года, таким образом этот месяц стал самым жарким за последние 20 лет. Из-за рисков засухи власти вводят ограничения на использование воды. В настоящий момент, по данным сайта министерства экологии, 83 из 96 департаментов метрополии сталкиваются с разной степенью риска дефицита воды. Граждан призывают ее экономить. "Красная" степень опасности введена лишь в четырех департаментах на юге страны: Вар, Восточные Пиренеи, Гард и Буш-дю-Рон. Там "неприоритетное" использование воды – что включает ее применение на нужды сельского хозяйства – находится под запретом.

https://ria.ru/20230718/elba-1884901397.html

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в мире, франция, корсика, европа