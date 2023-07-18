https://ria.ru/20230718/podtopleniya-1884816439.html

В Херсонской области подтопления остались в трех населенных пунктах

В Херсонской области подтопления остались в трех населенных пунктах - РИА Новости, 18.07.2023

В Херсонской области подтопления остались в трех населенных пунктах

Вода в населённых пунктах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС сошла, подтопленными остаются лишь низинные участки в городах Алешки, Голая Пристань РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:30

2023-07-18T11:30

2023-07-18T11:49

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Вода в населённых пунктах Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС сошла, подтопленными остаются лишь низинные участки в городах Алешки, Голая Пристань и селе Коханы, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации в Херсонской области, вызванной разрушением киевским режимом плотины Каховской ГЭС... В городах Алешки, Голая Пристань и селе Коханы остаются низинные участки, ещё залитые водой", - написал Сальдо.По его словам, спасатели и коммунальщики продолжат откачку воды до полного осушения, однако работа осложняется непрекращающимися обстрелами со стороны украинских вооружённых формирований. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс