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Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:41 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884900673.html
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье
За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:41
2023-07-18T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
сергиев посад
коломна
туризм
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Как отметили в пресс-службе, среди туристов самыми популярными городами стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, рост туристического потока – это результат всесторонней работы сразу по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков. "Это не случайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем культурно-развлекательную программу для посетителей. Мы создали несколько оригинальных крупных общеобластных культурных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов", – отметил Кузнецов. Он добавил, что один из таких проектов – "Город танцует в парках". Его очень хорошо приняли жители и гости Московской области. Также, уделяя внимание разнообразию, качеству и доступности, продолжается работа и над туристическим предложением для гостей региона.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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московская область (подмосковье), сергиев посад, коломна, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Коломна, Туризм

Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТроице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
"Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
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Как отметили в пресс-службе, среди туристов самыми популярными городами стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, рост туристического потока – это результат всесторонней работы сразу по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков.
"Это не случайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем культурно-развлекательную программу для посетителей. Мы создали несколько оригинальных крупных общеобластных культурных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов", – отметил Кузнецов.
Он добавил, что один из таких проектов – "Город танцует в парках". Его очень хорошо приняли жители и гости Московской области. Также, уделяя внимание разнообразию, качеству и доступности, продолжается работа и над туристическим предложением для гостей региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадКоломнаТуризм
 
 
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