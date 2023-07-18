https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884900673.html
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2023
Более 11 миллионов туристов посетили за полгода Подмосковье
За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:41
2023-07-18T16:41
2023-07-18T16:41
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. "Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Как отметили в пресс-службе, среди туристов самыми популярными городами стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово. По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, рост туристического потока – это результат всесторонней работы сразу по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков. "Это не случайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем культурно-развлекательную программу для посетителей. Мы создали несколько оригинальных крупных общеобластных культурных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов", – отметил Кузнецов. Он добавил, что один из таких проектов – "Город танцует в парках". Его очень хорошо приняли жители и гости Московской области. Также, уделяя внимание разнообразию, качеству и доступности, продолжается работа и над туристическим предложением для гостей региона.
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884852374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), сергиев посад, коломна, туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Коломна, Туризм
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. За шесть месяцев текущего года Московскую область посетили 11,1 миллиона туристов, что на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
"Московская область привлекает туристов большим выбором вариантов для отдыха, поэтому все больше людей выбирают регион для путешествий. Мы, в свою очередь, стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И мы видим, что наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022 года", – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Свыше 500 тысяч зрителей посетили театры Подмосковья за полгода
Как отметили в пресс-службе, среди туристов самыми популярными городами стали Сергиев Посад
, Коломна
, Серпухов
и Одинцово
. По словам министра культуры и туризма региона Василия Кузнецова, рост туристического потока – это результат всесторонней работы сразу по нескольким направлениям. Например, существенно, на 26,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла посещаемость парков.
"Это не случайно, поскольку мы детально продумываем и разрабатываем культурно-развлекательную программу для посетителей. Мы создали несколько оригинальных крупных общеобластных культурных проектов, что позволило заинтересовать большее количество зрителей из разных муниципалитетов", – отметил Кузнецов.
Он добавил, что один из таких проектов – "Город танцует в парках". Его очень хорошо приняли жители и гости Московской области. Также, уделяя внимание разнообразию, качеству и доступности, продолжается работа и над туристическим предложением для гостей региона.