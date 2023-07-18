https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884822012.html

Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю

Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 18.07.2023

Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю

В Московской области за неделю провели более 40 фермерских ярмарок на территории 26 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:09

2023-07-18T12:09

2023-07-18T12:09

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Московской области за неделю провели более 40 фермерских ярмарок на территории 26 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и восемь сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. По информации пресс-службы, особой популярностью у жителей Подмосковья пользуются тематические ярмарки: "Товары регионов России", "Сад, огород", "Товары для дома и дачи", "Праздник сластен" и многие другие. Также ярмарки посвятили Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы. На ярмарках Московской области реализуется молочная и мясная продукция, мед, сыры. Еще среди товаров можно встретить и изделия ручной работы от местных ремесленников. На официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы" размещен полный список ярмарок. Там в последний день каждого месяца публикуют данные.

https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов