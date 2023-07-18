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Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 18.07.2023
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Новости Подмосковья
 
12:09 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884822012.html
Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю
Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 18.07.2023
Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю
В Московской области за неделю провели более 40 фермерских ярмарок на территории 26 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:09
2023-07-18T12:09
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Московской области за неделю провели более 40 фермерских ярмарок на территории 26 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и восемь сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. По информации пресс-службы, особой популярностью у жителей Подмосковья пользуются тематические ярмарки: "Товары регионов России", "Сад, огород", "Товары для дома и дачи", "Праздник сластен" и многие другие. Также ярмарки посвятили Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы. На ярмарках Московской области реализуется молочная и мясная продукция, мед, сыры. Еще среди товаров можно встретить и изделия ручной работы от местных ремесленников. На официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы" размещен полный список ярмарок. Там в последний день каждого месяца публикуют данные.
https://ria.ru/20230718/podmoskove-1884813248.html
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Свыше 40 ярмарок провели в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПродажа фруктов на продуктовой ярмарке
Продажа фруктов на продуктовой ярмарке - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продажа фруктов на продуктовой ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Московской области за неделю провели более 40 фермерских ярмарок на территории 26 муниципальных образований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"На прошедшей неделе в Подмосковье было организовано 42 ярмарки. Из низ 34 тематических и восемь сельскохозяйственных. В основном ярмарки были дачной тематики, где жители могли приобрести инвентарь, семена, рассаду и другие товары", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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По информации пресс-службы, особой популярностью у жителей Подмосковья пользуются тематические ярмарки: "Товары регионов России", "Сад, огород", "Товары для дома и дачи", "Праздник сластен" и многие другие. Также ярмарки посвятили Дню любви, семьи и верности, Дню молодежи и Дню дружбы. На ярмарках Московской области реализуется молочная и мясная продукция, мед, сыры. Еще среди товаров можно встретить и изделия ручной работы от местных ремесленников.
На официальном сайте Минсельхозпрода в разделе "Документы" размещен полный список ярмарок. Там в последний день каждого месяца публикуют данные.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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