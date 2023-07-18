https://ria.ru/20230718/parom-1884817626.html

Загрузку на паромы в сторону Керчи ожидают 80 фур

Загрузку на паромы в сторону Керчи ожидают 80 фур - РИА Новости, 18.07.2023

Загрузку на паромы в сторону Керчи ожидают 80 фур

Загрузку на паромы для переправы через Керченский пролив ожидают 80 грузовых автомобилей, они находятся на одной из накопительных площадок Темрюкского района... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:34

2023-07-18T11:34

2023-07-18T11:34

общество

чп на крымском мосту

керчь

керченский пролив

темрюкский район

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ТАМАНЬ (Краснодарский край), 18 июл - РИА Новости. Загрузку на паромы для переправы через Керченский пролив ожидают 80 грузовых автомобилей, они находятся на одной из накопительных площадок Темрюкского района Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что край располагает перехватывающими парковками, рассчитанными на 4 тысячи автомобилей. В понедельник вечером там находились около 750 машин, не попавших в Крым из-за теракта на мосту. "На данный момент на двух накопительных площадках транспорт отсутствует. На накопительной парковке в посёлке Ильич находятся более 80 грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении. На парковке есть и легковые автомобили, количество которых пока не установлено, уточнили РИА Новости в пресс-службе. Их владельцы, в основном, переправились в Керчь на паромах, оставив транспорт на парковке. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, придется ее демонтировать и для проведения работ строить временный мост длиной 250 метров, поскольку в этом месте не удастся задействовать плавучие краны. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

керчь

керченский пролив

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение Ситуация в районе Крымского моста: двухкилометровая пробка и реверсивное движение 2023-07-18T11:34 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, чп на крымском мосту, керчь, керченский пролив, темрюкский район