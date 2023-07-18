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"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле - РИА Новости, 18.07.2023
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06:40 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/parazit-1884774109.html
"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле
"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле - РИА Новости, 18.07.2023
"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле
Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обвинения в адрес России из-за выхода из зерновой сделки. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:40
2023-07-18T06:40
россия
украина
владимир зеленский
оон
америка
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обвинения в адрес России из-за выхода из зерновой сделки."Мы не можем позволить себе еду в своей стране из-за того, что все деньги отправляются тебе. Твоя позиция останется такой же?" — спросил Amateur F-14 pilot."Ты продал свою страну и ресурсы Западу и Америке. Ты принес в жертву невинных украинцев во имя интересов Запада", — высказался Offixial Ranky."Большинство зерна отправляется в Европу, а не в бедные страны, которым оно предназначалось", — отметил Evgueni."Паразит", — разозлился MonitorPolityczny."Не произноси слово "Африка", мы не станем продвигать твой бренд нацизма", — написал Omba.
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россия, украина, владимир зеленский, оон, америка, зерновая сделка
Россия, Украина, Владимир Зеленский, ООН, Америка, Зерновая сделка
"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле

Пользователи Twitter назвали Зеленского паразитом после слов о зерновой сделке

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обвинения в адрес России из-за выхода из зерновой сделки.
«
"Мы не можем позволить себе еду в своей стране из-за того, что все деньги отправляются тебе. Твоя позиция останется такой же?" — спросил Amateur F-14 pilot.
"Ты продал свою страну и ресурсы Западу и Америке. Ты принес в жертву невинных украинцев во имя интересов Запада", — высказался Offixial Ranky.
"Большинство зерна отправляется в Европу, а не в бедные страны, которым оно предназначалось", — отметил Evgueni.
«
"Паразит", — разозлился MonitorPolityczny.
"Не произноси слово "Африка", мы не станем продвигать твой бренд нацизма", — написал Omba.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
На Западе предупредили Киев о последствиях из-за "непонятливого" Зеленского
05:52
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийООНАмерикаЗерновая сделка
 
 
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