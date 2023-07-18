https://ria.ru/20230718/parazit-1884774109.html

"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле

"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле - РИА Новости, 18.07.2023

"Паразит". В Сети пришли в ярость от заявления Зеленского о Кремле

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обвинения в адрес России из-за выхода из зерновой сделки. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:40

2023-07-18T06:40

2023-07-18T06:40

россия

украина

владимир зеленский

оон

америка

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за обвинения в адрес России из-за выхода из зерновой сделки."Мы не можем позволить себе еду в своей стране из-за того, что все деньги отправляются тебе. Твоя позиция останется такой же?" — спросил Amateur F-14 pilot."Ты продал свою страну и ресурсы Западу и Америке. Ты принес в жертву невинных украинцев во имя интересов Запада", — высказался Offixial Ranky."Большинство зерна отправляется в Европу, а не в бедные страны, которым оно предназначалось", — отметил Evgueni."Паразит", — разозлился MonitorPolityczny."Не произноси слово "Африка", мы не станем продвигать твой бренд нацизма", — написал Omba.

https://ria.ru/20230718/posledstviya-1884771795.html

россия

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир зеленский, оон, америка, зерновая сделка