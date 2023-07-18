https://ria.ru/20230718/otravlenie-1884910158.html
На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море
На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море - РИА Новости, 18.07.2023
На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море
В Туапсинском районе Кубани 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море, сообщила в Telegram-канале прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:14
2023-07-18T17:14
2023-07-18T20:06
туапсинский район
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. В Туапсинском районе Кубани 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море, сообщила в Telegram-канале прокуратура Краснодарского края."После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в релизе.Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации надзорного ведомства, группа из 21 подростка в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером отдыхали на базе "Парус". Прокуратура начала проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.Краевое управление Роспотребнадзора, со своей стороны, проводит эпидрасследование. Специалисты взяли пробы продуктов и питьевой воды в пищеблоке базы, смывы с объектов внешней среды, а также биоматериал от пострадавших.С 12 июля в Туапсинском районе действует запрет на купание из-за обрушившихся на регион залповых ливней. Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за ливней в море попадают стоки, которые опасны не только в санитарно-гигиеническом, но и в физическом плане (например, в воде можно пораниться об обломки деревьев). Специалисты ведомства берут пробы воды и проверяют их на микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические и паразитологические показатели. В Туапсинском районе они пока что не соответствуют санитарным нормам.
https://ria.ru/20230712/livni-1883718660.html
https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html
туапсинский район
краснодарский край
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсинский район, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, черное море
Туапсинский район, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Краснодарский край, Черное море
На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море
Кубанская прокуратура: 12 детей попали в больницу с отравлением после купания в море