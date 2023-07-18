https://ria.ru/20230718/otravlenie-1884910158.html

На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море

На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море - РИА Новости, 18.07.2023

На Кубани 12 детей госпитализировали после купания в море

В Туапсинском районе Кубани 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море, сообщила в Telegram-канале прокуратура Краснодарского... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:14

2023-07-18T17:14

2023-07-18T20:06

туапсинский район

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

черное море

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КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. В Туапсинском районе Кубани 12 детей и их тренер попали в больницу с отравлением после купания в море, сообщила в Telegram-канале прокуратура Краснодарского края."После купания в Черном море, несмотря на имеющийся на это запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, в связи с чем группа детей и тренер госпитализированы в медицинское учреждение", — говорится в релизе.Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает. По информации надзорного ведомства, группа из 21 подростка в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером отдыхали на базе "Парус". Прокуратура начала проверку, по итогам которой даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха.Краевое управление Роспотребнадзора, со своей стороны, проводит эпидрасследование. Специалисты взяли пробы продуктов и питьевой воды в пищеблоке базы, смывы с объектов внешней среды, а также биоматериал от пострадавших.С 12 июля в Туапсинском районе действует запрет на купание из-за обрушившихся на регион залповых ливней. Как пояснили в Роспотребнадзоре, из-за ливней в море попадают стоки, которые опасны не только в санитарно-гигиеническом, но и в физическом плане (например, в воде можно пораниться об обломки деревьев). Специалисты ведомства берут пробы воды и проверяют их на микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические и паразитологические показатели. В Туапсинском районе они пока что не соответствуют санитарным нормам.

https://ria.ru/20230712/livni-1883718660.html

https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html

туапсинский район

краснодарский край

черное море

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туапсинский район, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, черное море