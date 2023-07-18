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На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД
На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД - РИА Новости, 18.07.2023
На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:10
2023-07-18T10:10
2023-07-18T10:10
специальная военная операция на украине
госдума рф
леонид ивлев
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие. "Прекращение зерновой сделки - абсолютно правильное решение. Под ее прикрытием на Украину доставлялось вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты", - сказал Ивлев РИА Новости. Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
2023-07-18T10:10
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госдума рф, леонид ивлев, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Леонид Ивлев, В мире, Украина
На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД
Депутат Госдумы Ивлев заявил о доставке оружия на Украину под прикрытием зерновой сделки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие.
«
"Прекращение зерновой сделки - абсолютно правильное решение. Под ее прикрытием на Украину доставлялось вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты", - сказал Ивлев РИА Новости.
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.