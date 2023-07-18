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На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД

На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД - РИА Новости, 18.07.2023

На Украину доставлялось оружие под прикрытием зерновой сделки, заявили в ГД

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:10

2023-07-18T10:10

2023-07-18T10:10

специальная военная операция на украине

госдума рф

леонид ивлев

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что под прикрытием зерновой сделки на Украину доставлялось оружие. "Прекращение зерновой сделки - абсолютно правильное решение. Под ее прикрытием на Украину доставлялось вооружение, боеприпасы и дальнобойные ракеты", - сказал Ивлев РИА Новости. Россия в понедельник официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T10:10 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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госдума рф, леонид ивлев, в мире, украина