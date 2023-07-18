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В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко - РИА Новости, 18.07.2023
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из релиза... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:44
2023-07-18T17:44
2023-07-18T18:42
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александр лукашенко
мария львова-белова
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к МУС выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, следует из релиза на сайте ЕП."Поскольку Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европарламента призывают МУС рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко", — говорится в заявлении.По мнению авторов отчета, Минск якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастен к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призывали Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто якобы принимал участие в "насильной депортации детей с Украины". Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет Москве в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Отношения Белоруссии с западными странами резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Они поэтапно вводили санкции против официальных лиц и предприятий страны. Новый этап расширения ограничительных мер произошел из-за поддержки Минском спецоперации на Украине.
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в мире, россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко, мария львова-белова, международный уголовный суд, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Европарламент, Евросоюз
В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко
Комитет Европарламента призвал МУС выдать ордер на арест президента Белоруссии Лукашенко