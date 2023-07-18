https://ria.ru/20230718/obstrely-1884762434.html

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T00:27

2023-07-18T00:27

2023-07-18T00:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров, неуправляемых авиационных ракет. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Заветное Желание. По данным представительства, в Петровском районе Донецка и населенном пункте Заветное Желание три мирных жителя получили ранения. В результате обстрелов этих населенных пунктов также были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры, сообщило представительство. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.

https://ria.ru/20230717/konflikt-1884761234.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия