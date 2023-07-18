Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донбасса
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецкав
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецкав. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров, неуправляемых авиационных ракет. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Заветное Желание.
По данным представительства, в Петровском районе Донецка и населенном пункте Заветное Желание три мирных жителя получили ранения. В результате обстрелов этих населенных пунктов также были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры, сообщило представительство.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.