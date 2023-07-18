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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:27 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrely-1884762434.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:27
2023-07-18T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров, неуправляемых авиационных ракет. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра&quot;, - говорится в сообщении представительства.Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Заветное Желание. По данным представительства, в Петровском районе Донецка и населенном пункте Заветное Желание три мирных жителя получили ранения. В результате обстрелов этих населенных пунктов также были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры, сообщило представительство. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.
https://ria.ru/20230717/konflikt-1884761234.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донбасса

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Киевского района Донецкав
Последствия обстрела Киевского района Донецкав - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Киевского района Донецкав. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 205 боеприпасов, сообщило в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров, неуправляемых авиационных ракет. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства.

Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 205 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Заветное Желание.
По данным представительства, в Петровском районе Донецка и населенном пункте Заветное Желание три мирных жителя получили ранения. В результате обстрелов этих населенных пунктов также были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры, сообщило представительство.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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