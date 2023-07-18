https://ria.ru/20230718/obstrel-1884918753.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:51

2023-07-18T17:51

2023-07-18T17:51

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

куйбышевский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. После 17.00 за десять минут украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика