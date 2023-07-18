Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по районам Донецка
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
После 17.00 за десять минут украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.