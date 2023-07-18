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Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884918753.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:51
2023-07-18T17:51
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
куйбышевский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. После 17.00 за десять минут украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
донецк
кировский район
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Куйбышевский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 25 натовских снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.25 населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Донецк - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Украинские войска выпустили неуправляемую ракету по Донецку
17 июля, 11:55
После 17.00 за десять минут украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что при обстреле Куйбышевского района погиб мирный житель, пострадала территория строительного предприятия. В Кировском районе, по данным Кулемзина, мирная жительница погибла, три человека получили ранения, повреждено здание школы.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - в западной, Петровский - на западной окраине административного центра ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районКуйбышевский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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