https://ria.ru/20230718/obstrel-1884880437.html

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.07.2023

При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:31

2023-07-18T15:31

2023-07-18T15:31

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "По уточнённой информации, в результате обстрела в Червоногвардейском районе пострадал мужчина 1958 года рождения. Состояние удовлетворительное. Направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении Ключарова на странице "ВКонтакте". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города получило повреждения здание школы. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, происшествия