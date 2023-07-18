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При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.07.2023
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:31
2023-07-18T15:31
2023-07-18T15:31
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Макеевки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Владислав Ключаров. "По уточнённой информации, в результате обстрела в Червоногвардейском районе пострадал мужчина 1958 года рождения. Состояние удовлетворительное. Направлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении Ключарова на странице "ВКонтакте". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщало о семи обстрелах Макеевки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрела города получило повреждения здание школы. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
При обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель
Мэр Ключаров: при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель