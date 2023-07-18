https://ria.ru/20230718/obstrel-1884854937.html

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 18.07.2023

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:41

2023-07-18T13:41

2023-07-18T13:41

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/obstrel-1884713391.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия