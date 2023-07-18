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ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884854937.html
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 18.07.2023
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:41
2023-07-18T13:41
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884713391.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку и Макеевке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Михаил КевхиевОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.15 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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17 июля, 17:46
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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