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Несколько человек пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884845520.html
Несколько человек пострадали при обстреле Донецка
Несколько человек пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 18.07.2023
Несколько человек пострадали при обстреле Донецка
Три человека ранены во вторник при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:10
2023-07-18T13:10
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Три человека ранены во вторник при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчины 1983 и 1985 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела указанного района Донецка, а также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в этом же районе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Несколько человек пострадали при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении трех человек при обстреле Кировского района

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Три человека ранены во вторник при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчины 1983 и 1985 годов рождения", - говорится в сообщении.
Ранее мэр сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела указанного района Донецка, а также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в этом же районе.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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