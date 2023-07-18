https://ria.ru/20230718/obstrel-1884845520.html

Несколько человек пострадали при обстреле Донецка

Несколько человек пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 18.07.2023

Несколько человек пострадали при обстреле Донецка

Три человека ранены во вторник при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:10

2023-07-18T13:10

2023-07-18T13:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Три человека ранены во вторник при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района по улице Абакумова получили ранения женщина 1958 года рождения и мужчины 1983 и 1985 годов рождения", - говорится в сообщении. Ранее мэр сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела указанного района Донецка, а также зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом в этом же районе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884820473.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия