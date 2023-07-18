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Мирный житель погиб при обстреле Владимировки в ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884840632.html
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки в ДНР
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки в ДНР - РИА Новости, 18.07.2023
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки в ДНР
Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:55
2023-07-18T12:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 12.30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка, погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Волновахского района со стороны ВСУ, с 9.30 до 9.50 украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
https://ria.ru/20230718/obstrely-1884762434.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мирный житель погиб при обстреле Владимировки в ДНР

Представительство ДНР сообщило о гибели мирного жителя при обстреле Владимировки ВСУ

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Владимировки со стороны украинских войск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июля по состоянию на 12.30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка, погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило об обстреле Волновахского района со стороны ВСУ, с 9.30 до 9.50 украинские войска выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
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