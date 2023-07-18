Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли районы Донецка примерно за один час, выпустив в сумме 22 снаряда калибра 155 миллиметров, также десять снарядов калибра 152 миллиметра было выпущено по поселку Еленовка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 09:20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 9.45 и 9.50 было выпущено еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Поселок Еленовка подвергся обстрелу в 9.30, по нему выпущено десять снарядов калибра 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район находится на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города.
Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.