https://ria.ru/20230718/obstrel-1884793083.html

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские войска за час четыре раза обстреляли Донецк

Украинские войска четыре раза обстреляли районы Донецка примерно за один час, выпустив в сумме 22 снаряда калибра 155 миллиметров, также десять снарядов калибра РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:19

2023-07-18T10:19

2023-07-18T10:19

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска четыре раза обстреляли районы Донецка примерно за один час, выпустив в сумме 22 снаряда калибра 155 миллиметров, также десять снарядов калибра 152 миллиметра было выпущено по поселку Еленовка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 09:20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 9.45 и 9.50 было выпущено еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Поселок Еленовка подвергся обстрелу в 9.30, по нему выпущено десять снарядов калибра 152 миллиметра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район находится на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/obstrel-1884677261.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия