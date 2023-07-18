https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884862481.html

Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино

Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино - РИА Новости, 18.07.2023

Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино

Российские подразделения отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T15:04

специальная военная операция на украине

киев

россия

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владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в районе села Работино, но попали под встречный огонь. Атака отражена, подбито не менее трех единиц техники, среди которой танки и БМП Bradley. Противник понес потери, рассеян и бежал, прячась в лесопосадках", — сказал он. Кроме того, по словам Рогова, в районе села Пятихатки удалось сорвать ротацию украинских бойцов. "Как раз в момент смены боевиков туда прилетело много наших снарядов. У противника есть потери среди личного состава", — добавил собеседник агентства. Накануне начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Пятихаток и Работино. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.При этом западные СМИ признают, что украинские войска столкнулись со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинской армии были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, россия, пятихатки, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, сергей шойгу