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Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 18.07.2023 (обновлено: 15:04 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/nastuplenie-1884862481.html
Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино
Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино - РИА Новости, 18.07.2023
Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино
Российские подразделения отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:21
2023-07-18T15:04
специальная военная операция на украине
киев
россия
пятихатки
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в районе села Работино, но попали под встречный огонь. Атака отражена, подбито не менее трех единиц техники, среди которой танки и БМП Bradley. Противник понес потери, рассеян и бежал, прячась в лесопосадках", — сказал он. Кроме того, по словам Рогова, в районе села Пятихатки удалось сорвать ротацию украинских бойцов. "Как раз в момент смены боевиков туда прилетело много наших снарядов. У противника есть потери среди личного состава", — добавил собеседник агентства. Накануне начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Пятихаток и Работино. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.При этом западные СМИ признают, что украинские войска столкнулись со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинской армии были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230718/vsu-1884812874.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, пятихатки, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Пятихатки, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Сергей Шойгу
Российские военные отразили наступление ВСУ в районе села Работино

Рогов: ВС России отбили наступление украинских войск в районе запорожского села Работино

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС России
Танк Т-80 военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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Танк Т-80 военнослужащих ВС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Российские подразделения отразили попытку наступления украинских войск в районе села Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в районе села Работино, но попали под встречный огонь. Атака отражена, подбито не менее трех единиц техники, среди которой танки и БМП Bradley. Противник понес потери, рассеян и бежал, прячась в лесопосадках", — сказал он.
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Кроме того, по словам Рогова, в районе села Пятихатки удалось сорвать ротацию украинских бойцов.
"Как раз в момент смены боевиков туда прилетело много наших снарядов. У противника есть потери среди личного состава", — добавил собеседник агентства.
Накануне начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Пятихаток и Работино.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
При этом западные СМИ признают, что украинские войска столкнулись со множеством проблем. Как писала газета New York Times, российские артиллерия и авиация не позволяют ВСУ прикрывать свои силы с помощью ПВО и контрнаступление превратилось в "медленную и кровавую утомительную работу". А телеканал CNN отмечал, что наступательные действия украинской армии были не столь успешны, как ожидали союзники Киева, тогда как компетентность российских войск оказалась значительно выше, чем рассчитывал Запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияПятихаткиВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОСергей Шойгу
 
 
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