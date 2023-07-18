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Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту

Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Оперштаб рассказал о ситуации на подъездах к Крымскому мосту

Время ожидания в очереди на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 13.00 составляет около двух часов, сообщает в своем телеграм-канале оперативный штаб... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:22

2023-07-18T13:22

2023-07-18T13:39

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

керчь

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Время ожидания в очереди на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на 13.00 составляет около двух часов, сообщает в своем телеграм-канале оперативный штаб Крыма."Ситуация на Крымском мосту по состоянию на 13:00. В очереди со стороны Тамани находится 586 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении.В очереди со стороны Керчи находится 680 транспортных средств, время ожидания - тоже около двух часов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

керчь

киев

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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, керчь, киев