https://ria.ru/20230718/molniya-1884772100.html
В Ергаках госпитализировали пострадавших при ударе молнии туристов
В Ергаках госпитализировали пострадавших при ударе молнии туристов - РИА Новости, 18.07.2023
В Ергаках госпитализировали пострадавших при ударе молнии туристов
Туристы, пострадавшие при ударе молнии в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, госпитализированы, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T05:48
2023-07-18T05:48
2023-07-18T06:36
происшествия
красноярский край
ермаковский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Туристы, пострадавшие при ударе молнии в природном парке "Ергаки" на юге Красноярского края, госпитализированы, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Хакасии."Донесли до дороги и передали медикам. Они были госпитализированы в больницу Ермаковского района", — сказал собеседник агентства. По данным управления СК по Красноярскому краю и Хакасии, на прошлой неделе тургруппа из 14 человек совершала поход в горах природного парка "Ергаки". Утром в воскресенье четыре альпиниста начали подъем на пик Звездный. На высоте 400 метров погода ухудшилась, и от удара молнии женщина погибла на месте, двое мужчин получили травму ног, один не пострадал.
https://ria.ru/20230715/stroyka-1884396415.html
красноярский край
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происшествия, красноярский край, ермаковский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Ермаковский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ергаках госпитализировали пострадавших при ударе молнии туристов
МЧС: в красноярских Ергаках госпитализировали пострадавших при ударе молнии туристов