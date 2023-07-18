https://ria.ru/20230718/medservisy-1884820595.html
Более 370 тысяч человек воспользовались онлайн медсервисами Подмосковья
Более 370 тысяч человек воспользовались онлайн медсервисами Подмосковья - РИА Новости, 18.07.2023
Более 370 тысяч человек воспользовались онлайн медсервисами Подмосковья
Свыше 370 тысяч человек воспользовались электронными медицинскими сервисами Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:49
2023-07-18T11:49
2023-07-18T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше 370 тысяч человек воспользовались электронными медицинскими сервисами Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. В Подмосковье работает комплексный медицинский сервис "Цифромед", которым воспользовались уже более 370 тысяч раз. "В эпоху цифровой медицины порталы здравоохранения Московской области становятся надежными помощниками для сотен тысяч жителей. Они обеспечивают доступ к важной информации и медицинским услугам в любое удобное время", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник. В данное время "Цифромед" включает площадки: "Стань мамой", "Детство", "Паллиатив" и "Онкопортал". На них медики и жители могут найти самую полезную и актуальную информацию. "Чтобы сделать сервисы еще лучше, до 15 августа проводятся опросы. Пройти их может любой желающий буквально за 5 минут. Для этого даже не требуется авторизация", – добавила Куртяник. Опросы присутствуют на всех четырех сервисах в разделе "Тесты, опросы и голосования".
https://ria.ru/20230717/podmoskove-1884627560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), медицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свыше 370 тысяч человек воспользовались электронными медицинскими сервисами Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
В Подмосковье
работает комплексный медицинский сервис "Цифромед", которым воспользовались уже более 370 тысяч раз.
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"В эпоху цифровой медицины порталы здравоохранения Московской области становятся надежными помощниками для сотен тысяч жителей. Они обеспечивают доступ к важной информации и медицинским услугам в любое удобное время", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
В данное время "Цифромед" включает площадки: "Стань мамой", "Детство", "Паллиатив" и "Онкопортал". На них медики и жители могут найти самую полезную и актуальную информацию.
«
"Чтобы сделать сервисы еще лучше, до 15 августа проводятся опросы. Пройти их может любой желающий буквально за 5 минут. Для этого даже не требуется авторизация", – добавила Куртяник.
Опросы присутствуют на всех четырех сервисах в разделе "Тесты, опросы и голосования".