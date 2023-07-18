https://ria.ru/20230718/lesopolosa-1884925201.html
Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов
Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов - РИА Новости, 18.07.2023
Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов
Более 130% от календарного плана по прочистке лесополос выполнено в Подмосковье, это свыше 2,3 тысячи километров, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:26
2023-07-18T18:26
2023-07-18T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 130% от календарного плана по прочистке лесополос выполнено в Подмосковье, это свыше 2,3 тысячи километров, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Для противопожарного обустройства лесов мы не только создаем новые минполосы, но и обновляем уже имеющиеся. Специалисты прочистили свыше 2,3 тысячи километров - это более 130 % от календарного плана. Минполоса - это дополнительный барьер для огня и такие профилактические меры позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади либо перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Лидирующими лесничествами по выполнению противопожарных мероприятий стали Ногинское, Орехово-Зуевское, Шатурское, Бородинское, Талдомское, Клинское, Егорьевское и Луховицкое, добавили в ведомстве. В качестве основных работ проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной 1,4 метра, сообщили в Комлесхозе региона.
https://ria.ru/20230516/remont-1872211613.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 130% от календарного плана по прочистке лесополос выполнено в Подмосковье, это свыше 2,3 тысячи километров, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Для противопожарного обустройства лесов мы не только создаем новые минполосы, но и обновляем уже имеющиеся. Специалисты прочистили свыше 2,3 тысячи километров - это более 130 % от календарного плана. Минполоса - это дополнительный барьер для огня и такие профилактические меры позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади либо перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий", - отметил Филимонов
, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лидирующими лесничествами по выполнению противопожарных мероприятий стали Ногинское, Орехово-Зуевское, Шатурское, Бородинское, Талдомское, Клинское, Егорьевское и Луховицкое, добавили в ведомстве.
В качестве основных работ проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной 1,4 метра, сообщили в Комлесхозе региона.
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