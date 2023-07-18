https://ria.ru/20230718/lesopolosa-1884925201.html

Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов

Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов - РИА Новости, 18.07.2023

Прочистка лесополос в Подмосковье выполнена более чем на 130 процентов

Более 130% от календарного плана по прочистке лесополос выполнено в Подмосковье, это свыше 2,3 тысячи километров, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:26

2023-07-18T18:26

2023-07-18T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884925517_0:91:1187:759_1920x0_80_0_0_3a1fdff0cd36b418ab31fdc4ce7e0e4b.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 130% от календарного плана по прочистке лесополос выполнено в Подмосковье, это свыше 2,3 тысячи километров, сообщил курирующий комитет лесного хозяйства зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Для противопожарного обустройства лесов мы не только создаем новые минполосы, но и обновляем уже имеющиеся. Специалисты прочистили свыше 2,3 тысячи километров - это более 130 % от календарного плана. Минполоса - это дополнительный барьер для огня и такие профилактические меры позволяют не допустить распространение возгорания на большие площади либо перейти на лесной фонд с полей или земель иных категорий", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Лидирующими лесничествами по выполнению противопожарных мероприятий стали Ногинское, Орехово-Зуевское, Шатурское, Бородинское, Талдомское, Клинское, Егорьевское и Луховицкое, добавили в ведомстве. В качестве основных работ проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной 1,4 метра, сообщили в Комлесхозе региона.

https://ria.ru/20230516/remont-1872211613.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов