https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html

Кузбасс выделит 1,2 миллиарда рублей на безопасность учреждений образования

Кузбасс выделит 1,2 миллиарда рублей на безопасность учреждений образования - РИА Новости, 18.07.2023

Кузбасс выделит 1,2 миллиарда рублей на безопасность учреждений образования

Более 1,2 миллиарда рублей выделят в Кузбассе на безопасность учреждений образования по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:16

2023-07-18T08:16

2023-07-18T08:16

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 июл – РИА Новости. Более 1,2 миллиарда рублей выделят в Кузбассе на безопасность учреждений образования по поручению губернатора Сергея Цивилева, сообщает пресс-служба правительства региона. "На антитеррористическую защищенность образовательных организаций Кузбасса из областного бюджета выделено 400 миллионов рублей, на пожарную безопасность — 800 миллионов рублей. Такое поручение правительству региона дал губернатор Сергей Цивилев", – говорится в сообщении. "Обеспечение безопасности детей — наша приоритетная задача. При строительстве и ремонте образовательных объектов особое внимание уделяем противопожарным мерам и антитеррористической защите. Средства, которые мы сейчас выделяем, будут направлены на усиление мер безопасности во всех образовательных организациях Кузбасса", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что будут профинансированы монтаж автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (там, где срок эксплуатации действующих истек), аварийного освещения, установка противопожарного водоснабжения, дверей, люков, перегородок. Специалисты приведут в соответствие с требованиями пожарной безопасности пути эвакуации, проверят и при необходимости обновят пожарные лестницы. Там, где нужно, планируется установить или отремонтировать ограждения на крышах, обеспечить автоматическое открывание въездных ворот при пожаре. Предусмотрено оснастить объекты охранной сигнализацией, установить громкоговорящую связь, модернизировать системы видеонаблюдения и контроля доступа, а также посты охраны и наружное освещение. По информации министерства образования Кузбасса, в настоящее время уже заключены часть контрактов на общую сумму 963,8 миллиона рублей и ведется соответствующая работа. По оставшимся средствам проводятся конкурсные процедуры.

https://ria.ru/20230717/kuzbass-1884685673.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев