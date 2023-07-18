https://ria.ru/20230718/kupyansk-1884832743.html
Российские подразделения успешно наступают на Купянском направлении
Российские подразделения успешно наступают на Купянском направлении - РИА Новости, 18.07.2023
Российские подразделения успешно наступают на Купянском направлении
Российские войска продвинулись на Купянском направлении примерно на полтора километра, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:25
2023-07-18T12:25
2023-07-18T13:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Купянском направлении примерно на полтора километра, заявили в Минобороны."На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до 1,5 километра в глубину", — говорится в сводке.Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины в Котляровке (Харьковская область), а также поразили подразделения противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР).ВСУ потеряли там порядка 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Донецкое и Краснолиманское направленияНа Донецком направлении Южная группировка успешно отразила 12 украинских атак, нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника, а также уничтожила склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Там потери украинских войск составили примерно 400 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, артсистема М777 производства США, три САУ Krab польского производства и одна "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б" и по одной Д-20 и Д-30.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки противника, нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и пресекла действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки там уничтожено около 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и отразила три атаки. На Запорожском направлении российские войска также отразили три атаки, нанесли огневое поражение живой силе и технике и уничтожили три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял на этих направлениях свыше 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре пикапа, гаубицу "МСТА-Б" и пушку Д-44.На Херсонском направлении за сутки уничтожены примерно 50 бойцов ВСУ, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б" и САУ "Акация".В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 98 районах. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и сбили 43 беспилотника.
https://ria.ru/20230718/aviatsiya-1884770516.html
https://ria.ru/20230718/poteri-1884779899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Российские войска продвинулись на Купянском направлении примерно на полтора километра, заявили в Минобороны
.
"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности. Общее продвижение составило до двух километров по фронту и до 1,5 километра в глубину", — говорится в сводке.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Украины
в Котляровке (Харьковская область
), а также поразили подразделения противника в районах Калиново, Берестового, Кисловки, Табаевки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР
).
ВСУ
потеряли там порядка 65 бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США
AN/TPQ-50.
Российская авиация нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Донецкое и Краснолиманское направления
На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила 12 украинских атак, нанесла удары по скоплениям живой силы и техники противника, а также уничтожила склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Там потери украинских войск составили примерно 400 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, артсистема М777 производства США, три САУ Krab польского производства и одна "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б" и по одной Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки противника, нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ и пресекла действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки там уничтожено около 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, польская САУ Krab и две гаубицы Д-30.
Марочко рассказал о ежедневных потерях ВСУ на Донецком направлении
Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и отразила три атаки. На Запорожском направлении российские войска также отразили три атаки, нанесли огневое поражение живой силе и технике и уничтожили три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.
Противник потерял на этих направлениях свыше 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре пикапа, гаубицу "МСТА-Б" и пушку Д-44.
На Херсонском направлении за сутки уничтожены примерно 50 бойцов ВСУ, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б" и САУ "Акация".
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 98 районах. Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и сбили 43 беспилотника.
Украина признала, что ВС России активно наступают на Купянском направлении