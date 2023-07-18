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Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство

Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство - РИА Новости, 18.07.2023

Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство

Работы художника – это не только холст и масло. Современные творцы для своих картин используют разные материалы. Один из представителей актуального искусства –... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:18

2023-07-18T06:18

2023-07-18T06:18

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Работы художника – это не только холст и масло. Современные творцы для своих картин используют разные материалы. Один из представителей актуального искусства – Иван Громов. Подробнее о его студии и методах работы – в фотоленте РИА Новости.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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