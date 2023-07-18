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Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство - РИА Новости, 18.07.2023
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Культура
 
06:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kultura-1882359847.html
Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство
Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство - РИА Новости, 18.07.2023
Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство
Работы художника – это не только холст и масло. Современные творцы для своих картин используют разные материалы. Один из представителей актуального искусства –... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:18
2023-07-18T06:18
фото
культура
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искусство
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Работы художника – это не только холст и масло. Современные творцы для своих картин используют разные материалы. Один из представителей актуального искусства – Иван Громов. Подробнее о его студии и методах работы – в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
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96
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фото, фото, живопись, искусство
Фото, Культура, Живопись, Искусство

Дерево из леса и холсты из коробки: кто и как делает современное искусство

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Работы художника – это не только холст и масло. Современные творцы для своих картин используют разные материалы. Один из представителей актуального искусства – Иван Громов. Подробнее о его студии и методах работы – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Иван по образованию инженер путей сообщения, много лет работал в СМИ. Однако превратил увлечение искусством в профессиональное хобби.

"Рисованию я нигде не учился, кроме школы. Но у меня творческая семья: мама – художник и архитектор, брат – художник. Всю жизнь дома были краски и другие специфические вещи. Как только мы сняли студию, а вокруг оказалось много творческих ребят, стало понятно, что каждый выбирает свой стиль. Здесь главное – чтобы было комфортно. Могу посоветоваться с более профессиональными людьми. Например, наши соседи по студии закончили МГАХИ имени Строганова: они всегда помогают советом. Кроме того, всегда можно посмотреть видео о любой технике в YouTube. И поражаешься, что иногда сложные работы делают очень просто", – пояснил Громов.

Художник Иван Громов

Иван по образованию инженер путей сообщения, много лет работал в СМИ. Однако превратил увлечение искусством в профессиональное хобби.

"Рисованию я нигде не учился, кроме школы. Но у меня творческая семья: мама – художник и архитектор, брат – художник. Всю жизнь дома были краски и другие специфические вещи. Как только мы сняли студию, а вокруг оказалось много творческих ребят, стало понятно, что каждый выбирает свой стиль. Здесь главное – чтобы было комфортно. Могу посоветоваться с более профессиональными людьми. Например, наши соседи по студии закончили МГАХИ имени Строганова: они всегда помогают советом. Кроме того, всегда можно посмотреть видео о любой технике в YouTube. И поражаешься, что иногда сложные работы делают очень просто", – пояснил Громов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Громов с единомышленниками объединились в студию с названием "Вы находитесь здесь".

В арт-пространстве есть все необходимо для творчества.

Художник Иван Громов

Громов с единомышленниками объединились в студию с названием "Вы находитесь здесь".

В арт-пространстве есть все необходимо для творчества.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Любимым "холстом" для художника стало дерево.

"Еще со школы мне нравилось делать что-то руками. Хожу по лесу, собираю разные пни и ветки. Сначала я практически с ними ничего делал, мог просто покрыть лаком. Затем начал раскрашивать фанерные листы, в каждой квартире у меня был скворечник: многоэтажные, с надписями и так далее. Когда мы с ребятами объединились в студию, я уже больше стал работать с деревом, потому что это благодатный материал: можно раскрашивать, обжигать, пилить", – рассказал мастер.

Художник Иван Громов

Любимым "холстом" для художника стало дерево.

"Еще со школы мне нравилось делать что-то руками. Хожу по лесу, собираю разные пни и ветки. Сначала я практически с ними ничего делал, мог просто покрыть лаком. Затем начал раскрашивать фанерные листы, в каждой квартире у меня был скворечник: многоэтажные, с надписями и так далее. Когда мы с ребятами объединились в студию, я уже больше стал работать с деревом, потому что это благодатный материал: можно раскрашивать, обжигать, пилить", – рассказал мастер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Иван рассказал, что его увлечение искусством началось с советского авангарда, который он очень любит. Благодаря этому появилась одна из его первых работ.

"В школе на одном из учебников литературы была изображена работа Лисицкого "Клином красных бей белых". Причем тогда я почему-то думал, что он Лесицкий через е. В один день нашел пень и понял, что он идеальной формы. Отшлифовал его. И отправил, собственно, работу художника на дерево. Правда, у меня это получилось "Клином белых бей красных", получился другой политический оттенок, но это было для меня более чем вторичным. Мне просто так виделось: пень должен быть белым. Все нарисовано эмалью, в несколько слоев, потому что дерево впитывает краску", – сказал Громов.

Художник Иван Громов

Иван рассказал, что его увлечение искусством началось с советского авангарда, который он очень любит. Благодаря этому появилась одна из его первых работ.

"В школе на одном из учебников литературы была изображена работа Лисицкого "Клином красных бей белых". Причем тогда я почему-то думал, что он Лесицкий через е. В один день нашел пень и понял, что он идеальной формы. Отшлифовал его. И отправил, собственно, работу художника на дерево. Правда, у меня это получилось "Клином белых бей красных", получился другой политический оттенок, но это было для меня более чем вторичным. Мне просто так виделось: пень должен быть белым. Все нарисовано эмалью, в несколько слоев, потому что дерево впитывает краску", – сказал Громов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

При этом Иван использует и классические основы для картин. Но вот то, что он на них изображает, не совсем привычно для любителей "традиционной живописи", чем и отличается современное искусство.

"Каждый раз что-то новое, современное, идет вопреки чему-то устоявшемуся, поэтому кажется, во-первых, странным, во-вторых, вызывает смешанные чувства. Но главное, что оно вызывает эмоции – пусть даже и злость", – заметил Громов.

Художник Иван Громов

При этом Иван использует и классические основы для картин. Но вот то, что он на них изображает, не совсем привычно для любителей "традиционной живописи", чем и отличается современное искусство.

"Каждый раз что-то новое, современное, идет вопреки чему-то устоявшемуся, поэтому кажется, во-первых, странным, во-вторых, вызывает смешанные чувства. Но главное, что оно вызывает эмоции – пусть даже и злость", – заметил Громов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Иван пояснил, что не любит холст, потому что, во-первых, их цена гораздо выше других основ для картин, во-вторых, он "обязывает создать что-то", а творчество должно быть свободным.

Художник Иван Громов

Иван пояснил, что не любит холст, потому что, во-первых, их цена гораздо выше других основ для картин, во-вторых, он "обязывает создать что-то", а творчество должно быть свободным.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
6 из 13
© РИА Новости/Кирилл Калинников

Еще одна работа появилась также почти случайно.

"Однажды мы срочно выезжали из старой студии. Одна из соседок оставила рабочий фанерный планшет, на котором постоянно что-то вырезала. В итоге на нем были высечены круг и другие линии – в виде зарубок. Они классно между собой сочетались, но их не было видно. Я решил их выделить цветом, чтобы была законченная картина. Круг залил синим цветом, другие зарубки – маркером, где-то пастелью. Потом захотел добавить что-то свое: добавить больше хаоса. Плюс появился авторский персонаж, который часто возникает в моих работах. В итоге получился "Синий круг". Но я везде ее подписываю как совместную с той самой художницей", – рассказал художник.

Художник Иван Громов

Еще одна работа появилась также почти случайно.

"Однажды мы срочно выезжали из старой студии. Одна из соседок оставила рабочий фанерный планшет, на котором постоянно что-то вырезала. В итоге на нем были высечены круг и другие линии – в виде зарубок. Они классно между собой сочетались, но их не было видно. Я решил их выделить цветом, чтобы была законченная картина. Круг залил синим цветом, другие зарубки – маркером, где-то пастелью. Потом захотел добавить что-то свое: добавить больше хаоса. Плюс появился авторский персонаж, который часто возникает в моих работах. В итоге получился "Синий круг". Но я везде ее подписываю как совместную с той самой художницей", – рассказал художник.

© РИА Новости/Кирилл Калинников
7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

По словам Громова, в разные времена общество не принимало что-то новое, а теперь это направления традиционной живописи.

"По факту любое искусство, которое делается сейчас, – современное. Так было всегда. Например, когда появились импрессионисты, их все критиковали, а они были в свое время современными художниками. Они отвергали четкие линии", – сказал художник.

Художник Иван Громов

По словам Громова, в разные времена общество не принимало что-то новое, а теперь это направления традиционной живописи.

"По факту любое искусство, которое делается сейчас, – современное. Так было всегда. Например, когда появились импрессионисты, их все критиковали, а они были в свое время современными художниками. Они отвергали четкие линии", – сказал художник.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Однако Иван не называет себя художником, скорее любителем.

"Мои работы, наверное, можно отнести к современному искусству, но это больше самовыражение: когда не хватает слов и хочется это делать другим способом. Визуальное искусство – хороший инструмент для этого. Но пока я оцениваю свой уровень как любительский, потому что художники выделяют больше времени для своих работа. Пока я не так много уделяю творчеству", – пояснил Громов.

Художник Иван Громов

Однако Иван не называет себя художником, скорее любителем.

"Мои работы, наверное, можно отнести к современному искусству, но это больше самовыражение: когда не хватает слов и хочется это делать другим способом. Визуальное искусство – хороший инструмент для этого. Но пока я оцениваю свой уровень как любительский, потому что художники выделяют больше времени для своих работа. Пока я не так много уделяю творчеству", – пояснил Громов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Громов заметил, что его творчество – это разрешение от стресса. Но картины рождаются не всегда с негативными эмоциями, радость от события или самой идеи – тоже становятся мотивацией для создание новой картины.

Художник Иван Громов

Громов заметил, что его творчество – это разрешение от стресса. Но картины рождаются не всегда с негативными эмоциями, радость от события или самой идеи – тоже становятся мотивацией для создание новой картины.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Иногда Иван откалывает работу над той или иной картиной картиной на время, чтобы "домыслить задуманное".

Но, как признался художник, иногда, возвращаясь к недоделанной работе, он понимал, что на самом деле ничего добавлять не нужно, и картина готова.

Художник Иван Громов

Иногда Иван откалывает работу над той или иной картиной картиной на время, чтобы "домыслить задуманное".

Но, как признался художник, иногда, возвращаясь к недоделанной работе, он понимал, что на самом деле ничего добавлять не нужно, и картина готова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

При этом его хобби вполне продаваемое дело. Но пока, как заверил художник, он не ставит высокие цены.

"Это невысокая стоимость для арт-рынка. Например, работа "Влажная попа" ушла за шесть тысяч рублей. "Триптих" продали за 10 тысяч. Говорят, что это дешево, но я пока так чувствую. Мне такая стоимость комфорта, потому что так никого не обманываю, в том числе и себя. И пока я заинтересован в самих продажах, честно говоря. То, что твоя картина стоит у кого-то, дороже, чем сам факт купли", – отметил Громов.

Художник Иван Громов

При этом его хобби вполне продаваемое дело. Но пока, как заверил художник, он не ставит высокие цены.

"Это невысокая стоимость для арт-рынка. Например, работа "Влажная попа" ушла за шесть тысяч рублей. "Триптих" продали за 10 тысяч. Говорят, что это дешево, но я пока так чувствую. Мне такая стоимость комфорта, потому что так никого не обманываю, в том числе и себя. И пока я заинтересован в самих продажах, честно говоря. То, что твоя картина стоит у кого-то, дороже, чем сам факт купли", – отметил Громов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

У студии "Вы находитесь здесь" уже была профессиональная выставка.

На ней любители современного искусства купили несколько картин и сделали заказ на копии некоторых работ.

Художник Иван Громов

У студии "Вы находитесь здесь" уже была профессиональная выставка.

На ней любители современного искусства купили несколько картин и сделали заказ на копии некоторых работ.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
13 из 13
 
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