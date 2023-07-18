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На Кубани объявили штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.07.2023
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Ливни, град, смерчи над морем в районе от Анапы до Магри, выход рек из берегов прогнозируются на территории Краснодарского края до 20 июля, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:25
2023-07-18T13:25
2023-07-18T13:25
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новости - туризм
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Ливни, град, смерчи над морем в районе от Анапы до Магри, выход рек из берегов прогнозируются на территории Краснодарского края до 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "В течение суток 19.07 и 20.07.2023 местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 м/с", - говорится в сообщении. На реках черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе возможен подъем уровня воды до опасных отметок. "На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в ведомстве. Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.
https://ria.ru/20230711/smerch-1883463793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Новости - Туризм
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за ливней объявили на Кубани до 20 июля