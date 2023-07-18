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На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
13:25 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kuban-1884851466.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 18.07.2023
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Ливни, град, смерчи над морем в районе от Анапы до Магри, выход рек из берегов прогнозируются на территории Краснодарского края до 20 июля, сообщили в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:25
2023-07-18T13:25
туризм
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Ливни, град, смерчи над морем в районе от Анапы до Магри, выход рек из берегов прогнозируются на территории Краснодарского края до 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "В течение суток 19.07 и 20.07.2023 местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 м/с", - говорится в сообщении. На реках черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе возможен подъем уровня воды до опасных отметок. "На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в ведомстве. Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.
https://ria.ru/20230711/smerch-1883463793.html
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краснодарский край, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, Новости - Туризм
На Кубани объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за ливней объявили на Кубани до 20 июля

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Ливни, град, смерчи над морем в районе от Анапы до Магри, выход рек из берегов прогнозируются на территории Краснодарского края до 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
«
"В течение суток 19.07 и 20.07.2023 местами в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 – 23 м/с", - говорится в сообщении.
На реках черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе возможен подъем уровня воды до опасных отметок. "На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказали в ведомстве.
Спасатели просят жителей региона быть предусмотрительными, соблюдать элементарные правила в период неблагоприятных климатических условий.
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