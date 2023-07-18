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Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово - РИА Новости, 18.07.2023
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14:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kosovo-1884870527.html
Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово
Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово - РИА Новости, 18.07.2023
Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово
Власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово, заявил госсекретарь (соответствует посту замминистра) министерства обороны... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:55
2023-07-18T14:55
в мире
сербия
косово
турция
нато
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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово, заявил госсекретарь (соответствует посту замминистра) министерства обороны Сербии Неманья Старович. Президент Сербии Александр Вучич заявил в июне, что сербские власти отказались закупать БПЛА "Байрактар" у Турции после того, как турки поставили беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине. "Речь идет не только о дронах "Байрактар", но и очень серьезных сложных противотанковых системах OMTAS, минометах, гранатометах. Это увеличивает риски и угрозу, прежде всего, для сербского населения, которое живет в Косово и Метохии, но и для республики Сербии в целом", - заявил госсекретарь МО в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, причин для паники нет, но речь идет о нарушении международного права, на что "у Белграда есть адекватные ответы". "Мы за всеми этими процессами интенсивно следим, наши компетентные агентства уже месяцами детально оповещают государственное руководство обо всем, что происходит и мы в соответствии с этим по дипломатическим каналам предупредили представителей Турции, что происходящее неприемлемо", - указал Старович и добавил, что, по турецкой версии, речь идет о коммерческих поставках, но объем намного превышает бюджет СБК. Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).
https://ria.ru/20230711/kosovo-1883465232.html
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в мире, сербия, косово, турция, нато
В мире, Сербия, Косово, Турция, НАТО
Минобороны Сербии обвинило Турцию в вооружении Косово

Замминистра обороны Сербии Старович: Турция неприемлемо активно вооружает Косово

© AP Photo / Visar KryeziuБронетранспортеры косовской полиции
Бронетранспортеры косовской полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бронетранспортеры косовской полиции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово, заявил госсекретарь (соответствует посту замминистра) министерства обороны Сербии Неманья Старович.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в июне, что сербские власти отказались закупать БПЛА "Байрактар" у Турции после того, как турки поставили беспилотники военизированным Силам безопасности Косово (СБК) в Приштине.
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"Речь идет не только о дронах "Байрактар", но и очень серьезных сложных противотанковых системах OMTAS, минометах, гранатометах. Это увеличивает риски и угрозу, прежде всего, для сербского населения, которое живет в Косово и Метохии, но и для республики Сербии в целом", - заявил госсекретарь МО в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, причин для паники нет, но речь идет о нарушении международного права, на что "у Белграда есть адекватные ответы".
"Мы за всеми этими процессами интенсивно следим, наши компетентные агентства уже месяцами детально оповещают государственное руководство обо всем, что происходит и мы в соответствии с этим по дипломатическим каналам предупредили представителей Турции, что происходящее неприемлемо", - указал Старович и добавил, что, по турецкой версии, речь идет о коммерческих поставках, но объем намного превышает бюджет СБК.
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Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).
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