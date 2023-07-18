https://ria.ru/20230718/koreya-1884777730.html

Сеул не должен забывать о последствиях поставки оружия Киеву, пишут СМИ

Сеул не должен забывать о последствиях поставки оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2023

Сеул не должен забывать о последствиях поставки оружия Киеву, пишут СМИ

В условиях резкого увеличения спроса на вооружения на Украине и стремительного истощения запасов в странах НАТО Киев может быть вынужден полагаться на поставки... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:02

2023-07-18T08:02

2023-07-18T08:02

в мире

южная корея

украина

юн сок ель

владимир зеленский

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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. В условиях резкого увеличения спроса на вооружения на Украине и стремительного истощения запасов в странах НАТО Киев может быть вынужден полагаться на поставки из Южной Кореи, что способно нанести ущерб отношениям Москвы и Сеула, пишет китайское издание Сhina Daily. Ранее администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с необъявленным заранее визитом. Глава Южной Кореи вместе с супругой посетил Бучу и Ирпень и потом провел переговоры с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины и принять участие в глобальном "саммите мира". В свою очередь Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине. Китайское издание отмечает, что Южная Корея занимает восьмое место в мире по экспорту оружия. "При резком увеличении спроса на оружие на Украине запасы боеприпасов в странах НАТО быстро истощаются, вынуждая Украину полагаться на Южную Корею", - пишет газета. Авторы отмечают, что Сеулу не следует забывать о предупреждении России о том, что страны, оказывающие военную помощь Украине, "вовлекаются в конфликт". "В отличие от предыдущих южнокорейских лидеров, Юн Сок Ёль сблизился с Западом и даже стремится к "унизительному" примирению с Японией. Таким образом, в вопросе об Украине Южная Корея, естественно, следует за Вашингтоном", - говорится в статье. С отсылкой к словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечается, что Москва будет расценивать любые поставки оружия Украине как "откровенно враждебный антироссийский акт", подчеркивается, что если Сеул решится это сделать, это не только нанесет ущерб отношениям России и Южной Кореи, но и окажет влияние на позицию Москвы в отношении проблемы Корейского полуострова. Ранее первый заместитель южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё сообщил, что по итогам визита президента Южной Кореи на Украину подготовлено девять пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления, а также разрабатываются планы сотрудничества двух стран в области оборонных проектов. По его словам, Украина также попросила южнокорейский бизнес инвестировать в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

https://ria.ru/20230521/pomosch-1873279209.html

южная корея

украина

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в мире, южная корея, украина, юн сок ель, владимир зеленский