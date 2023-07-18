https://ria.ru/20230718/kontrnastuplenie-1884946301.html

В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023

В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли утверждает, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:30

2023-07-18T20:30

2023-07-18T20:30

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

сша

марк милли

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли утверждает, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. "Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне. Он подчеркнул, что не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии защиты российских сил. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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