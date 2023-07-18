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В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/kontrnastuplenie-1884946301.html
В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ
В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ
Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли утверждает, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:30
2023-07-18T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
марк милли
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли утверждает, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным. "Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне. Он подчеркнул, что не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии защиты российских сил. Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, россия, киев, сша, марк милли, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Марк Милли, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Энтони Блинкен
В Пентагоне пообещали долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

Глава комитета штабов Милли пообещал долгое и кровопролитное контрнаступление ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли утверждает, что контрнаступление Украины будет долгим и кровопролитным.
"Оно будет долгим, сложным и кровопролитным", - заявил Милли на пресс-конференции в Пентагоне.
Сотрудница магазина военного снаряжения в Киеве прикрепляет картонную фигуру солдата к фонарному столбу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев заключил сделку с Западом: кровь украинцев взамен небольших денег
7 июля, 08:00
Он подчеркнул, что не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, но отметил значительные линии защиты российских сил.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
В числе уничтоженного - 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
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30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАМарк МиллиСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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