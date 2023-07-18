Делегация ООН в Стамбуле готова к консультациям по зерновой сделке
Делегация ООН в Стамбуле заявила об открытости к консультациям по зерновой сделке
Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Делегация ООН в Стамбуле открыта к консультациям по зерновой сделке в случае необходимости, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
"Делегация ООН в Стамбуле остается доступной для консультаций в случае необходимости", - сообщила Палла.
Совместный координационный центр завершил в понедельник инспекцию последнего судна в рамках зерновой сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.