https://ria.ru/20230718/konflikt-1884958931.html

ЕС не смог навязать Латинской Америке осуждение России

ЕС не смог навязать Латинской Америке осуждение России - РИА Новости, 18.07.2023

ЕС не смог навязать Латинской Америке осуждение России

Европейскому союзу не удалось навязать странам сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T22:54

2023-07-18T22:54

2023-07-18T22:54

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украина

россия

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ральф гонсалвес

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селак

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Европейскому союзу не удалось навязать странам сообщества Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу. Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после встречи в верхах во вступительном слове назвал принятую декларацию "политическим успехом", но предпочел вообще не упоминать Украину из-за споров между участниками вокруг украинского конфликта. Ранее сообщалось, что латиноамериканские страны еще на этапе подготовки встречи в Брюсселе не хотели допустить того, чтобы значительное внимание уделялось вопросу Украины за счет важных для них вопросов в отношениях с ЕС. В итоге "украинский вопрос" свелся к общим фразам без упоминания Москвы. "Мы стоим сейчас перед вами с чувством выполненного долга и с ощущением, что открываем многообещающую перспективную страницу в отношениях ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Несколько мгновений назад мы достигли соглашения по амбициозной декларации, которая покрывает широкое пространство нашего будущего сотрудничества. Эта декларация была поддержана всеми странами, за исключением одной, которая не смогла дать свое согласие из-за одного параграфа. Это означает политический успех этой встречи", - сказал Мишель. Ссылка на несогласие одной страны с одним пунктом итоговой декларации есть и в самом документе. Этим пунктом оказался 15-й параграф декларации, где говорится об украинском конфликте. В нем стороны нейтрально поддержали "все дипломатические усилия" по прекращению конфликта на Украине и ни разу не упомянули Россию. "Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся войной против Украины, которая продолжает вызывать огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике… В этом смысле мы поддерживаем необходимость справедливого и устойчивого мира… Мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН", - говорится в 15-м пункте декларации, состоящей из 41 параграфа. Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза и СЕЛАК во вторник долго не могли согласовать итоговую декларацию, одним из главных камней преткновения стал конфликт на Украине. Из-за разногласий итоговая пресс-конференция задержалась почти на два часа. Источники сообщали, что среди стран СЕЛАК против осуждения действий России на Украине проголосовала Никарагуа, которая считается союзником Москвы, Боливия, Куба и Сальвадор воздержались, а Венесуэла не голосовала. Кроме того, отмечалось, что активно велись споры и по упоминанию в тексте документа колониального прошлого Европы в Латинской Америке и Карибском бассейне, что являлось одним из основных требований президента СЕЛАК и премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса. Сообщалось также о попытке со стороны стран Карибского бассейна внести в итоговую декларацию вопрос о репарациях за работорговлю. Однако и здесь также все ограничилось "глубокими сожалениями" в связи со страданиями мужчин, женщин и детей из-за трансатлантической работорговли, которая была названа "преступлением против человечества". "Не все получили все, что ожидали, но в итоге декларацию мы согласовали", - резюмировал итоги встречи временный глава СЕЛАК Ральф Гонсалвес. По словам Мишеля, в течение двух дней страны-участники активно работали над расширением сотрудничества в области борьбы с изменением климата, защиты биоразнообразия, цифровой и "зеленой" трансформации, экономического, торгового сотрудничества, а также инвестиций. "Указанные в декларации решения важны для нашего будущего", - пояснил глава Евросовета. Мишель также добавил, что лидеры договорились созывать саммиты ЕС и стран Латамерики и Карибского бассейна каждые два года.

https://ria.ru/20230715/sammit-1884321175.html

https://ria.ru/20230718/svo-1884719240.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

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в мире, украина, россия, карибский бассейн, ральф гонсалвес, шарль мишель, евросоюз, селак, евросовет