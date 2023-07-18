На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации
Пострадавшим из-за ливней жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПоследствия ливней в Туапсинском районе Краснодарского края
Последствия ливней в Туапсинском районе Краснодарского края
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале.
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"Компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили порядка 240 человек… Единовременно по 10 тысяч рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. По 50 тысяч рублей – за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества", - сказано в сообщении ведомства.
В посёлке Новомихайловский завершили аварийные работы разрушенного в результате непогоды водозабора, там же запустили канализационные насосные станции, электроэнергия поступает в дома жителей в полном объеме. "Завершена работа по восстановлению поврежденного газопровода низкого давления на пересечении улицы Колхозная и переулка Цветочный. Сейчас специалисты ведут очистку септиков в частных секторах. За сутки здесь вывезено более 720 кубометров мусора", - пояснили в краевой администрации.
В минувшую субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате подтопило более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются.