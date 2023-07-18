https://ria.ru/20230718/kompensatsii-1884780582.html

На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации

На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 18.07.2023

На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации

Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:44

2023-07-18T08:44

2023-07-18T09:09

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале. "Компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили порядка 240 человек… Единовременно по 10 тысяч рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. По 50 тысяч рублей – за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества", - сказано в сообщении ведомства. В посёлке Новомихайловский завершили аварийные работы разрушенного в результате непогоды водозабора, там же запустили канализационные насосные станции, электроэнергия поступает в дома жителей в полном объеме. "Завершена работа по восстановлению поврежденного газопровода низкого давления на пересечении улицы Колхозная и переулка Цветочный. Сейчас специалисты ведут очистку септиков в частных секторах. За сутки здесь вывезено более 720 кубометров мусора", - пояснили в краевой администрации. В минувшую субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате подтопило более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются.

https://ria.ru/20230711/krym-1883422204.html

туапсинский район

краснодарский край

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край