Рейтинг@Mail.ru
На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 18.07.2023 (обновлено: 09:09 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/kompensatsii-1884780582.html
На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации
На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 18.07.2023
На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации
Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:44
2023-07-18T09:09
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884783390_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_0d95d1167cb19f3b5e96f74012599cf2.jpg
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале. "Компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили порядка 240 человек… Единовременно по 10 тысяч рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. По 50 тысяч рублей – за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества", - сказано в сообщении ведомства. В посёлке Новомихайловский завершили аварийные работы разрушенного в результате непогоды водозабора, там же запустили канализационные насосные станции, электроэнергия поступает в дома жителей в полном объеме. "Завершена работа по восстановлению поврежденного газопровода низкого давления на пересечении улицы Колхозная и переулка Цветочный. Сейчас специалисты ведут очистку септиков в частных секторах. За сутки здесь вывезено более 720 кубометров мусора", - пояснили в краевой администрации. В минувшую субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате подтопило более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются.
https://ria.ru/20230711/krym-1883422204.html
туапсинский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884783390_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1c92626da9801ea3fec8f9e05e21fed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, туапсинский район, краснодарский край
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край
На Кубани пострадавшим из-за ливней начали выплачивать компенсации

Пострадавшим из-за ливней жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПоследствия ливней в Туапсинском районе Краснодарского края
Последствия ливней в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Последствия ливней в Туапсинском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. Компенсации начали выплачивать жителям Туапсинского района на Кубани, чье имущество пострадало из-за ливней, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram-канале.
«
"Компенсации в размере 10 тысяч рублей уже получили порядка 240 человек… Единовременно по 10 тысяч рублей получат все признанные пострадавшими от непогоды. По 50 тысяч рублей – за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей – за полную утрату имущества", - сказано в сообщении ведомства.
В посёлке Новомихайловский завершили аварийные работы разрушенного в результате непогоды водозабора, там же запустили канализационные насосные станции, электроэнергия поступает в дома жителей в полном объеме. "Завершена работа по восстановлению поврежденного газопровода низкого давления на пересечении улицы Колхозная и переулка Цветочный. Сейчас специалисты ведут очистку септиков в частных секторах. За сутки здесь вывезено более 720 кубометров мусора", - пояснили в краевой администрации.
В минувшую субботу из-за сильных осадков снова было подтоплено Новомихайловское поселение. Река Нечепсухо вышла из берегов, в результате подтопило более 500 дворов, вода зашла в 150 домов. Разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению жизнеобеспечения на пострадавшей территории продолжаются.
Мужчина ловит рыбу в Балаклаве, Крым - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани
11 июля, 07:20
 
ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала