https://ria.ru/20230718/kommyunike-1884829288.html

СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины

СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины

Встреча глав министерств финансов стран G20, проходящая в индийском городе Гандинагар, завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине, пишет... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:14

2023-07-18T12:14

2023-07-18T12:18

украина

бангалор

индия

нирмала ситхараман

большая двадцатка

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Встреча глав министерств финансов стран G20, проходящая в индийском городе Гандинагар, завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников. Во время своего председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформам для многосторонних банков, глобальному руководящему принципу в отношении криптовалют и ускорить урегулирование долгов уязвимых стран, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Вся наша повестка дня продвигается вперед и принята всеми", - заявил представитель индийского правительства. По данным агентства, встреча G20 в Индии "завершится без коммюнике", поскольку конфликт на Украине "разделяет блок". На предыдущей встрече глав минфинов и центробанков стран G20, прошедшей в феврале в Бангалоре, Индия также не опубликовала совместное заявление, ограничившись публикацией "резюме председателя и итоговый документ", в котором отмечена разница подходов по вопросу Украины. Как отмечала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, итоговый документ по встрече глав минфинов и центробанков стран G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.

https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

украина

бангалор

индия

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украина, бангалор, индия, нирмала ситхараман, большая двадцатка