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СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023
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12:14 18.07.2023 (обновлено: 12:18 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/kommyunike-1884829288.html
СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины
СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины
Встреча глав министерств финансов стран G20, проходящая в индийском городе Гандинагар, завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине, пишет... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:14
2023-07-18T12:18
украина
бангалор
индия
нирмала ситхараман
большая двадцатка
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Встреча глав министерств финансов стран G20, проходящая в индийском городе Гандинагар, завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников. Во время своего председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформам для многосторонних банков, глобальному руководящему принципу в отношении криптовалют и ускорить урегулирование долгов уязвимых стран, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Вся наша повестка дня продвигается вперед и принята всеми", - заявил представитель индийского правительства. По данным агентства, встреча G20 в Индии "завершится без коммюнике", поскольку конфликт на Украине "разделяет блок". На предыдущей встрече глав минфинов и центробанков стран G20, прошедшей в феврале в Бангалоре, Индия также не опубликовала совместное заявление, ограничившись публикацией "резюме председателя и итоговый документ", в котором отмечена разница подходов по вопросу Украины. Как отмечала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, итоговый документ по встрече глав минфинов и центробанков стран G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.
https://ria.ru/20230717/peregovory-1884741093.html
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украина, бангалор, индия, нирмала ситхараман, большая двадцатка
Украина, Бангалор, Индия, Нирмала Ситхараман, Большая двадцатка
СМИ: главы Минфинов G20 не примут коммюнике из-за Украины

Reuters: министры финансов G20 не примут совместное заявление из-за разногласий по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБольшая двадцатка
Большая двадцатка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Встреча глав министерств финансов стран G20, проходящая в индийском городе Гандинагар, завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине, пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.
Во время своего председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформам для многосторонних банков, глобальному руководящему принципу в отношении криптовалют и ускорить урегулирование долгов уязвимых стран, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.
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"Вся наша повестка дня продвигается вперед и принята всеми", - заявил представитель индийского правительства.
По данным агентства, встреча G20 в Индии "завершится без коммюнике", поскольку конфликт на Украине "разделяет блок".
На предыдущей встрече глав минфинов и центробанков стран G20, прошедшей в феврале в Бангалоре, Индия также не опубликовала совместное заявление, ограничившись публикацией "резюме председателя и итоговый документ", в котором отмечена разница подходов по вопросу Украины.
Как отмечала министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, итоговый документ по встрече глав минфинов и центробанков стран G20 был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.
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