https://ria.ru/20230718/kinofestival-1884926900.html

Губернатор Алтайского края Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль

Губернатор Алтайского края Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль - РИА Новости, 18.07.2023

Губернатор Алтайского края Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль, он зачитал приветственное послание участникам праздника от президента России... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:27

2023-07-18T18:27

2023-07-18T18:28

алтайский край

виктор томенко

василий шукшин

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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл Шукшинский кинофестиваль, он зачитал приветственное послание участникам праздника от президента России Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. "Сегодня, 18 июля, в регионе стартовал всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", который продлится до 22 июля. Традиционно в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина торжественно открыли XXV Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Участникам большого культурного форума приветствие направил президент России Владимир Путин. Губернатор края Виктор Томенко зачитал его со сцены театра, а также от себя лично поблагодарил всех за участие и внимание к фестивалю, поприветствовал почетных гостей", - рассказали в правительстве Алтайского края. Среди почетных гостей артисты Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Игорь Петренко. Председателями жюри конкурсных программ в этом году стали Михаил Калинин, Дмитрий Якунин, Галина Леонтьева. "Стоит отметить, что в этом году в программу Шукшинского кинофестиваля внесены значительные изменения. Она включает конкурсные программы полнометражного игрового, короткометражного игрового и впервые за долгое время - документального кино. Кроме этого, зрителям будет представлена спецпрограмма - "Снято в Сибири", - отмечает пресс-служба. Гости и участники фестиваля прошли по красной дорожке. Открывая фестиваль, глава региона отметил, что Шукшинские дни на Алтае – это всегда большой праздник, который каждый год ждут и жители, и гости региона. "Василий Макарович очень точно описал в своих произведениях нашу землю. Землю сильных, трудолюбивых, надежных людей. С удовольствием пересматриваю его фильмы, перечитываю книги. Смеюсь вместе с шукшинскими героями, сопереживаю им. И, конечно, узнаю в них где-то себя, где-то – своих близких", - отметил губернатор. В программе фестиваля кинопоказы, творческие встречи, фестиваль народного творчества, ярмарка. Впервые наряду с мероприятиями для зрителей будет организована деловая программа кинофестиваля. "Еще одной особенностью фестиваля этого года станет круглый стол, посвященный творчеству Шукшина в современном культурном и образовательном контексте, в котором примет участие дочь нашего земляка Екатерина Шукшина и ученые Алтайского края. Финальный день Шукшинского фестиваля, 22 июля, по традиции пройдет в селе Сростки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230628/uspekhi-1880942221.html

https://ria.ru/20230717/avtobusy-1884697651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виктор томенко, василий шукшин