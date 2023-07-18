https://ria.ru/20230718/kiev-1884836486.html

В Кремле рассказали, почему киевский режим не признают террористическим

В Кремле рассказали, почему киевский режим не признают террористическим - РИА Новости, 18.07.2023

В Кремле рассказали, почему киевский режим не признают террористическим

Идея признания киевского режима террористическим пока что не получила развития в парламенте, в Кремле в настоящее время не берутся озвучивать какую-либо позицию РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:39

2023-07-18T12:39

2023-07-18T12:39

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Идея признания киевского режима террористическим пока что не получила развития в парламенте, в Кремле в настоящее время не берутся озвучивать какую-либо позицию на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством. "Действительно, в прессе на этот счет проходила информация, она была всем доступна. Мне неизвестно о том, чтобы эта идея получила какое-то дальнейшее развитие в нашем парламенте - в нижней или верхней палате. Поэтому сейчас, в настоящий момент, я не могу вам сказать о какой-то позиции на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как к инициативе относятся в Кремле и знает ли о ней президент. "Я не берусь давать какие-то оценки, это требует юридической проработки с точки зрения международного права и так далее. Она же была все-таки изначально адресована нашим депутатам. Пока она не была рассмотрена до сих пор", - добавил он. При этом, по словам представителя Кремля, "можно только согласиться" с тем, что в обществе считают киевский режим террористическим.

https://ria.ru/20230718/terakt-1884808648.html

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874109636.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр