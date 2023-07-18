https://ria.ru/20230718/khorzhan-1884916787.html

СК ПМР назвал приоритетную версию убийства лидера компартии Хоржана

СК ПМР назвал приоритетную версию убийства лидера компартии Хоржана - РИА Новости, 18.07.2023

СК ПМР назвал приоритетную версию убийства лидера компартии Хоржана

Глава Следственного комитета непризнанного Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение в качестве приоритетной версии убийства лидера компартии... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:43

2023-07-18T17:43

2023-07-18T17:43

в мире

приднестровская молдавская республика

олег хоржан

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ТИРАСПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета непризнанного Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение в качестве приоритетной версии убийства лидера компартии ПМР Олега Хоржана. "В приоритете версия – "убийство, сопряжённое с разбойным нападением", но мы не возбуждали уголовное дело именно по этому квалифицирующему признаку, чтобы не рассматривать только эту версию событий. Мы будем рассматривать все возможные версии настоящего убийства", – сказал журналистам во вторник Брынзарь. В Следственном комитете Приднестровья сообщили, что утром 17 июля тело Хоржана "с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга в кабинете частного дома села Суклея". Глава СК ПМР отметил, что рассматривается несколько версий убийства. "В настоящее время следствие рассматривает несколько возможных версий и возможный круг потенциальных подозреваемых. Мы исследуем круг общения. Нужно не забывать о том, что Хоржан отбывал наказание в местах лишения свободы. Мы не исключаем, что, возможно, как одна из версий, что убийца потенциально из круга лиц, с которыми он общался при отбытии наказания", –отметил Брынзарь. Хоржан с августа 2018 года по декабрь 2022 года отбывал наказание (4,5 года лишения свободы) в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. Девятого июля Хоржан подписал декларацию с молдавской непарламентской оппозиционной партией "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, олег хоржан