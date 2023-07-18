СК ПМР назвал приоритетную версию убийства лидера компартии Хоржана
СК ПМР назвал разбойное нападение приоритетной версией убийства лидера компартии Хоржана
Олег Хоржан. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета непризнанного Приднестровья Вячеслав Брынзарь назвал разбойное нападение в качестве приоритетной версии убийства лидера компартии ПМР Олега Хоржана.
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"В приоритете версия – "убийство, сопряжённое с разбойным нападением", но мы не возбуждали уголовное дело именно по этому квалифицирующему признаку, чтобы не рассматривать только эту версию событий. Мы будем рассматривать все возможные версии настоящего убийства", – сказал журналистам во вторник Брынзарь.
В Следственном комитете Приднестровья сообщили, что утром 17 июля тело Хоржана "с признаками насильственной смерти обнаружила бывшая супруга в кабинете частного дома села Суклея". Глава СК ПМР отметил, что рассматривается несколько версий убийства.
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"В настоящее время следствие рассматривает несколько возможных версий и возможный круг потенциальных подозреваемых. Мы исследуем круг общения. Нужно не забывать о том, что Хоржан отбывал наказание в местах лишения свободы. Мы не исключаем, что, возможно, как одна из версий, что убийца потенциально из круга лиц, с которыми он общался при отбытии наказания", –отметил Брынзарь.
Хоржан с августа 2018 года по декабрь 2022 года отбывал наказание (4,5 года лишения свободы) в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.
Девятого июля Хоржан подписал декларацию с молдавской непарламентской оппозиционной партией "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.