https://ria.ru/20230718/kapitoliy-1884905241.html

Трамп заявил, что ждет ареста по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что ждет ареста по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 18.07.2023

Трамп заявил, что ждет ареста по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции США дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, он... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:53

2023-07-18T16:53

2023-07-18T17:09

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции США дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, он ожидает ареста и обвинения."Джек Смит, прокурор министерства юстиции (президента США - ред.) Джо Байдена, отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января (дата штурма Капитолия в 2021 году – ред.), и дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение", - говорится в сообщении Трампа, опубликованном в социальной сети Truth Social.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230708/politika-1882596440.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп